蒼井優や松岡茉優、平祐奈など、多くの著名人を輩出してきた子ども向けバラエティ番組『おはスタ』（テレビ東京系）の女性アシスタント「おはガール」。そんな同番組出身の女性タレントの“激変”ぶりが注目を集めている。

そのタレントは、あびる優。あびるは7月1日のInstagramで、《1年ちょっと思う存分に楽しんだブロンドヘアからイメチェンしました》とつづり、近影写真を投稿した。

「金髪など明るめのカラーが多く、ギャルタレントとして認知されたあびるさんですが、今回は暗めの茶髪にしていました。Instagramでは、首や腕など複数箇所にタトゥーを入れていることを公表し、ブロンドカラーもあって、華やかなイメージが強かったですが、落ち着いた髪色になり、激変した姿が注目を集めています」（スポーツ紙記者）

あびるの“清楚イメチェン”に関して、Instagramのコメント欄では、

《素敵ですね 別人かと思いました》

《美人が際立つ》

《ずっと明るかったらめちゃくちゃ新鮮》

など、驚く声があがっている。

2001年に『おはスタ』のおはガールとして芸能界デビューしたあびるは、バラエティ番組を中心に露出を増やしていく。ただ、その言動が世間を騒がせたこともあった。

「2005年のバラエティ番組『カミングダウト』（日本テレビ系）で、ある犯罪行為にかかわったエピソードを披露し、番組にクレームが殺到。あびるさんは活動自粛処分になり、デビュー早々大きくイメージダウンしました。復帰後は、歯に衣着せぬ奔放なキャラクターとヒール役で再びバラエティに返り咲き、『アッコにおまかせ!』（TBS系）や『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）などに出演しました」（芸能記者）

2014年に格闘家の才賀紀左衛門と結婚し、長女が誕生したが、2019年に離婚。離婚後には波乱もあった。

「長女の親権は父親の才賀さんが持つことになりましたが、子どもの引き渡しを求め、親権者変更の裁判に発展。2021年にあびるさんへの親権変更と子どもの引き渡しが決まりましたが、娘は同居を拒否し、現在も才賀さんと一緒に生活しています。

あびるさんは2024年に事務所を退所していたことを報告し、現在はテレビ出演は激減。宝石のプロデュースなどインフルエンサーのような活動が中心となっています。ただ、離れて暮らす長女と毎年の誕生日には欠かさず会い、親しげな写真をInstagramにアップしています。親子で一緒に暮らせることを願っているようで、母の強い“愛”がうかがえます」（同前）

7月4日で40歳になったかつてのギャルタレントは、どんな道に進んでいくのか。