京都で流しのタクシーに乗車、桝太一が“奇跡”の遭遇 出会う確率「1300分の4」
同志社大学助教でキャスターの桝太一（44）が9日、自身のXを更新。“奇跡”が起きたことを報告した。
【写真】ゲットした「乗車記念」アイテム
投稿で「京都に来て4年、流しのタクシーに乗せてもらったらついに奇跡 起きる」と写真を公開。ハッシュタグに「四つ葉タクシー」と添えた。四つ葉のロゴが描かれたタクシーの写真と、「乗車記念」のシールを公開。「出会う確率は1300分の4台」と書かれている。
京都市を中心に展開するヤサカタクシーの「四つ葉タクシー」は、“出会える確率が0.08％”と言われている特別デザインの車両。なお、桝の投稿に同社は「弊社タクシーにご乗車いただきありがとうございます」「しかも『四つ葉タクシー』にご乗車いただいたとのこと、おめでとうございます」とメッセージを寄せた。
【写真】ゲットした「乗車記念」アイテム
投稿で「京都に来て4年、流しのタクシーに乗せてもらったらついに奇跡 起きる」と写真を公開。ハッシュタグに「四つ葉タクシー」と添えた。四つ葉のロゴが描かれたタクシーの写真と、「乗車記念」のシールを公開。「出会う確率は1300分の4台」と書かれている。
京都市を中心に展開するヤサカタクシーの「四つ葉タクシー」は、“出会える確率が0.08％”と言われている特別デザインの車両。なお、桝の投稿に同社は「弊社タクシーにご乗車いただきありがとうございます」「しかも『四つ葉タクシー』にご乗車いただいたとのこと、おめでとうございます」とメッセージを寄せた。