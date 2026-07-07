W杯アジア地区予選

バスケットボール男子日本代表は6日、FIBAワールドカップ（W杯）2027のアジア1次予選B組でアウェイで韓国と対戦し、79-81で敗れた。最後は会場の時計が動かない珍事が発生し、困惑の幕切れとなった。視聴者も「そんなことある？？」「初めてみたわ」と驚きの声をあげている。

2点差の残り2.6秒。エンドラインから日本のスローインで再開し、西田がロングパスを投げ入れた。ホーキンソンを経由して、佐々木が逆転の3ポイントシュートを狙ったが、リングに弾かれて万事休す。しかし、時計は2.6秒で止まったまま動いていなかった。

ブザーも鳴らず、審判がホイッスルで試合を中断。両軍が困惑した表情を浮かべた。審判団がストップウォッチを持ちながらモニターを確認。結局そのまま試合終了が宣告された。

BS朝日やABEMAなどで中継された一戦。まさかの結末にX上では「時計動かなくて最後映像見ながらストップウォッチで計測はわろたwwww」「このタイミングで時計止まるのは初めてみたわ」「ねえ大事な大事なゲームで時計動かないってなに？そんなことある？？？？？大丈夫そ？」「時計が動かないってなにごとやねんww」「後味悪い終わり方…なぜ 時計が止まる?」と唖然とした声が続出した。



（THE ANSWER編集部）