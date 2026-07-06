新潟市は市内の2世帯住宅で水道料金（下水道使用料含む）を誤って徴収していたとして謝罪し、超過徴収額については全額返金したと発表しました。



誤徴収があったのは新潟市内の2世帯住宅の1階と2階に住む2世帯です。



市によりますとこの住宅では家族が1階に1人、2階に3人が生活していますが、ことし5月16日、この住宅の1階の住人から水道の使用量が多いと市に連絡がありました。



連絡を受けた市が2日後の18日に現地で調査したところ、水道管の配管の図面が逆に登録されていたことが判明し水道料金情報は1階と2階で逆になっていました。



