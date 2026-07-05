お笑いタレントのやす子（27）が5日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜後11・40）に出演。「やす子、大阪が苦手です」と告白した。

MC・上沼恵美子から大阪に来ているイメージがないと言われ、「上沼さんの番組だけ来ることにしてます。大阪があんまり得意じゃなくて」と遠慮がちにぽつり。台本通りに進まない大阪の番組への戸惑いを口にし、「東京では“はい〜！”のタイミングも台本で決まってます」と言って、笑わせた。

山口県出身で、在阪局の番組も放送されていたため「大阪は大好きなんですよ」と言いつつも、苦手だと吐露。約5年前に大阪ミナミ・黒門市場でのロケで50代の男性に職業を聞くと「プロ野球選手です」、他の質問にもボケ続けられ「もう大阪に来るのやめようって思った」と振り返った。

笑いにどん欲な一般人の面倒くささを体感。「街の人が面白すぎて怖くなっちゃう。自分のことを“この人つまんない”って思われてるんじゃないかと思って。去年ぐらいまで大阪でのロケはUSJ以外は全部NGにしてて」と明かした。この番組は上沼に会いたいため受けるというが、「ロケだけはまだ怖くて出られてないんです」と話した。

他にも、新大阪駅で待ち伏せるファンにサインを求められ「急いでます」と断ると、「そこは“はい〜！”やろ」とツッコまれたとぼやいた。そんな経験もあってか、「今日、大阪着いてから鼻水止まらなくて。大阪に来るたびにどこか体調が悪くなる」と苦笑いした。

番組中もくしゃみが出るひと幕が。やす子を大好きな上沼から「どないしたん、アレルギーか!?大丈夫か？」と心配され、「すみません…名古屋過ぎた辺りからすごくて…」と体調の変化に困惑。「お笑いの神様（みたいな芸人）が多いから大阪でめっちゃ仕事したいし、めっちゃ得るものが多い」と必死に大阪への敬意を訴えたが、体は正直に拒否反応を示していた。