亀梨和也＆山下智久、サプライズで「青春アミーゴ」披露「鳥肌立った」「令和に修二と彰を見れるなんて」と話題沸騰【THE MUSIC DAY 2026】
【モデルプレス＝2026/07/04】俳優の亀梨和也と山下智久が、2026年7月4日放送の日本テレビ系「THE MUSIC DAY 2026」（13時30分〜22時54分）に出演。サプライズでパフォーマンスを披露し、反響が上がっている。
【写真】山P、亀梨の結婚祝福？「特別な絆を感じる」話題の投稿
同番組では、CMに差しかかる直前に「ここまで一切解禁されてこなかったサプライズゲストのご登場です」と未解禁のアーティストが登場することを告知。そして、CMが明けると、亀梨と山下が登場し「青春アミーゴ」を披露した。
歓声が上がる中パフォーマンスを終えると、山下は「久々にこうして同じステージに立つことが出来て嬉しく、興奮してます」と笑顔。亀梨は「楽しかったです。このような機会を作ってくださりありがとうございました」と微笑んでいた。
2人は2005年に放送された日本テレビ系ドラマ「野ブタ。をプロデュース」で共演。「青春アミーゴ」は、亀梨が演じる桐谷修二と、山下演じる草野彰によるユニット「修二と彰」による楽曲である。
この放送を受け、視聴者からは「鳥肌立った」「令和に修二と彰を見れるなんて」「最高すぎる」「かっこよさずっと変わらなくてすごい」と反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】山P、亀梨の結婚祝福？「特別な絆を感じる」話題の投稿
◆亀梨和也＆山下智久、サプライズで「青春アミーゴ」披露
同番組では、CMに差しかかる直前に「ここまで一切解禁されてこなかったサプライズゲストのご登場です」と未解禁のアーティストが登場することを告知。そして、CMが明けると、亀梨と山下が登場し「青春アミーゴ」を披露した。
2人は2005年に放送された日本テレビ系ドラマ「野ブタ。をプロデュース」で共演。「青春アミーゴ」は、亀梨が演じる桐谷修二と、山下演じる草野彰によるユニット「修二と彰」による楽曲である。
◆亀梨和也＆山下智久のパフォーマンスに反響
この放送を受け、視聴者からは「鳥肌立った」「令和に修二と彰を見れるなんて」「最高すぎる」「かっこよさずっと変わらなくてすごい」と反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】