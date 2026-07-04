【あす5日発売】「BAPE×adidas」W杯2026最新コラボコレクション ユニフォームとシューズが登場
■シューズ「ADIZERO EVO SL」左右非対称のカラーリング
ファッションブランド「A BATHING APE（以下、BAPE）は、adidas Originalsと再びタッグを組み、FIFA ワールドカップ 2026を記念してサッカーファンに一体感をもたらす新コレクションをあす5日から発売する。
【アイテムカット】「BAPE×adidas」W杯2026最新コラボコレクション
コレクションは、ホームユニフォームとアウェイユニフォーム、そしていずれのウェアにもマッチするシューズ「ADIZERO EVO SL （アディゼロ エヴォ エスエル）」をリリース。
ホームユニフォームは、今大会開催国のアメリカ、カナダ、メキシコへのリスペクトを表現し、グリーン、レッド、ブルーのトレフォイルABC CAMOを配置。フロントにはBAPEエンブレムと3つのBAPE STA（ベイプ スタ）ロゴ、左裾にはBAPE STAロゴ、バックには BAPE創業年を表す「93」、そしてバック下部の裾に2026年を意味する「2W0G2M6」プリントをあしらった。
アウェイユニフォームは世界中のサッカーファンをたたえ、ワールドサッカーの精神を体現したデザイン。ホームユニフォームと同じテンプレートをベースとして、グレー、ゴールド、ピンクのトレフォイルABC CAMOをあしらい、ホームユニフォームと同じディテールで仕上げた。
「ADIZERO EVO SL」は、左右非対称のカラーリング。右足外側と左足内側に BAPE STAロゴ、また片足ずつにBAPEテキストロゴが施され、ホワイト、ライトブルー、ピンク、ゴールドが採用された。
ホームユニフォームは北米および中南米限定、アウェイユニフォームは北米と中南米を除いた日本を含む地域限定。日本では全国のBAPE STOREおよびBAPE.COMオンラインストアにて7月5日より発売。ユニフォームは1万6500円、シューズは3万3000円（税込）。
ファッションブランド「A BATHING APE（以下、BAPE）は、adidas Originalsと再びタッグを組み、FIFA ワールドカップ 2026を記念してサッカーファンに一体感をもたらす新コレクションをあす5日から発売する。
【アイテムカット】「BAPE×adidas」W杯2026最新コラボコレクション
コレクションは、ホームユニフォームとアウェイユニフォーム、そしていずれのウェアにもマッチするシューズ「ADIZERO EVO SL （アディゼロ エヴォ エスエル）」をリリース。
アウェイユニフォームは世界中のサッカーファンをたたえ、ワールドサッカーの精神を体現したデザイン。ホームユニフォームと同じテンプレートをベースとして、グレー、ゴールド、ピンクのトレフォイルABC CAMOをあしらい、ホームユニフォームと同じディテールで仕上げた。
「ADIZERO EVO SL」は、左右非対称のカラーリング。右足外側と左足内側に BAPE STAロゴ、また片足ずつにBAPEテキストロゴが施され、ホワイト、ライトブルー、ピンク、ゴールドが採用された。
ホームユニフォームは北米および中南米限定、アウェイユニフォームは北米と中南米を除いた日本を含む地域限定。日本では全国のBAPE STOREおよびBAPE.COMオンラインストアにて7月5日より発売。ユニフォームは1万6500円、シューズは3万3000円（税込）。