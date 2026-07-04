意外と知らない北朝鮮ミサイルの真実、「相手の社会をどこから止めるか」に隠された狙い

「大きな高速道路だけを光にしていた状態」から脱却？今さら聞けない次世代構想「IOWN」の全貌

「お金を刷る＝インフレ」は間違い？知っておくべき物価高騰と金融政策の真実