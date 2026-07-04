意外と知らない「中国の地政学」なぜ世界2位の軍事大国は“最悪の立地”に苦しんでいるのか？
YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が「なぜ中国は地政学的に最悪と言えるのか？」と題した動画を公開した。動画では、世界2位の軍事力を誇る中国が、実は「陸海両用国家」という地政学的に厳しい立場に置かれている事実を解説している。
国家の生存戦略は、大きく陸の覇者「ランドパワー」と海の覇者「シーパワー」に分けられる。しかし、広大な内陸と長大な海岸線を持つ中国は、そのどちらの性質も併せ持つ「陸海両用国家」である。14カ国と陸上で国境を接する一方で、海からの脅威にも備えなければならず、「常に力が分散してしまう」という過酷な宿命を背負っている。動画では、日清戦争において清国が強力な艦隊を持ちながら弾薬不足で敗北した背景にも、ロシアやフランスとの国境問題による陸への予算のしわ寄せがあったと指摘する。
現代においても、中国の海への進出は、日本や台湾、フィリピンへと連なる「第一列島線」と、エネルギー供給の要衝である「マラッカ海峡」という「二重の檻」によって塞がれている。この海の檻を打開するため、陸路で世界と繋がる「一帯一路」構想を推進したものの、タクラマカン砂漠やチベット高原といった過酷な地形に加え、パキスタンなどで頻発する武装勢力のテロという「見えない壁」に阻まれ、投資規模は縮小傾向にある。
さらに、急激な少子高齢化によって国力がピークアウトに向かう中、広大な内陸部を維持するための天文学的な統治コストが重くのしかかっている。動画では「今動かなければ間に合わない」という焦燥感が中国を動かす根底にあると分析。表面的な軍事行動の裏にある「地形」と「時間」の呪縛という前提条件を知ることで、ニュースの本質が一気に変わって見えると結論付けている。
国家の生存戦略は、大きく陸の覇者「ランドパワー」と海の覇者「シーパワー」に分けられる。しかし、広大な内陸と長大な海岸線を持つ中国は、そのどちらの性質も併せ持つ「陸海両用国家」である。14カ国と陸上で国境を接する一方で、海からの脅威にも備えなければならず、「常に力が分散してしまう」という過酷な宿命を背負っている。動画では、日清戦争において清国が強力な艦隊を持ちながら弾薬不足で敗北した背景にも、ロシアやフランスとの国境問題による陸への予算のしわ寄せがあったと指摘する。
現代においても、中国の海への進出は、日本や台湾、フィリピンへと連なる「第一列島線」と、エネルギー供給の要衝である「マラッカ海峡」という「二重の檻」によって塞がれている。この海の檻を打開するため、陸路で世界と繋がる「一帯一路」構想を推進したものの、タクラマカン砂漠やチベット高原といった過酷な地形に加え、パキスタンなどで頻発する武装勢力のテロという「見えない壁」に阻まれ、投資規模は縮小傾向にある。
さらに、急激な少子高齢化によって国力がピークアウトに向かう中、広大な内陸部を維持するための天文学的な統治コストが重くのしかかっている。動画では「今動かなければ間に合わない」という焦燥感が中国を動かす根底にあると分析。表面的な軍事行動の裏にある「地形」と「時間」の呪縛という前提条件を知ることで、ニュースの本質が一気に変わって見えると結論付けている。
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