2025年のジャパンカップでの圧巻のパフォーマンスが評価され、「世界最強馬」に選出されたカランダガンが、現地7月5日フランス・サンクルー競馬場で行われるサンクルー大賞（G1・芝2400m）で連覇に挑む。

【ドバイシーマクラシック】世界最強カランダガンがG1・5連勝

昨年の覇者であるカランダガンは、今年初戦のドバイシーマクラシック（G1）を快勝。一方、前走コロネーションカップ（G1）は極端な道悪に苦しみ4着に敗れたが、得意舞台で巻き返しを狙う。

カランダガン陣営は現在の状態に自信を見せ、「火曜日の追い切りも良く、状態には非常に満足しています。サンクルーはこの馬に合う競馬場で、ここまでの調整内容からも不安はありません」とコメント。さらに、「エプソムは非常に特殊な馬場で、この馬には向かない条件でした。本来のカランダガンを見せてくれれば十分です」と前走4着からの巻き返しに期待を寄せた。

迎え撃つフランス勢では、昨年このレースで2着だったアヴァンチュールが雪辱を狙う。アヴァンチュール陣営は「コリーダ賞は非常に良い内容でした。ガネー賞も最後に不運があっただけで、内容は悪くありません。良馬場もまったく問題ありません」と好調ぶりをアピールした。

パリロンシャン競馬場

凱旋門賞 への優先出走権も

また、JC.ルジェ厩舎のルファールも有力候補の一頭。今年はアルクール賞（G2）、アガ・カーン4世賞（G1）でともに2着と安定した成績を残しており、ルジェ調教師は「このレースは春の最大目標でした。2400メートルへ戻ることは大きなアドバンテージで、馬場も合います。とても良いチャンスがあると思っています」と期待を語った。

海外勢では、昨年の英ダービーと愛ダービーを制したランボーンがアイルランドから参戦。管理するエイダン・オブライエン厩舎は今年すでにフランスでG1を3勝しており、世界最強馬を相手にどのような走りを見せるかにも注目が集まる。

また、サンクルー大賞は凱旋門賞へと続く「ARC RACES」シリーズ第3戦に位置付けられており、条件を満たした勝ち馬には凱旋門賞への優先出走権（ワイルドカード）が与えられる重要な一戦となる。