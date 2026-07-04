中島健人『逃げ上手の若君』第2期のOP担当 PV解禁で「キメ上手の若君より」
歌手で俳優の中島健人が、アニメ『逃げ上手の若君』第2期（フジテレビ系 7月17日より毎週金曜23時30分から放送開始）のオープニングテーマ「鬼事」を担当することが発表された。あわせてアニメのメインPVが公開された。
【動画】中島健人が歌う！公開された『逃げ上手の若君』第2期PV
中島は「僕は子供の頃から歴史が好きで祖父とよく日本の歴史のお話をしておりました。今回私は、北条時行という人物を通して、鎌倉から南北朝へ移る激動の時代を感じながら「鬼事」を歌えることに感謝しております。歴史好きとして、「逃げ上手の若君」のOPをこの時代の若君として盛り上げたいと思います。キメ上手の若君より」とコメントを寄せた。
『逃げ上手の若君』は、2021年1月〜2026年2月まで週刊少年ジャンプで連載されていた同名漫画が原作で、『魔人探偵脳噛ネウロ』『暗殺教室』で知られる松井優征氏の最新作。1333年の鎌倉を舞台に、鎌倉幕府最後の後継にして、主人公の“天下一逃げ上手な少年武将”・北条時行（ほうじょう・ときゆき）の生涯を描いたストーリー。コミックスは500万部を突破しており、テレビアニメが2024年7月〜9月にかけて放送された。
【動画】中島健人が歌う！公開された『逃げ上手の若君』第2期PV
中島は「僕は子供の頃から歴史が好きで祖父とよく日本の歴史のお話をしておりました。今回私は、北条時行という人物を通して、鎌倉から南北朝へ移る激動の時代を感じながら「鬼事」を歌えることに感謝しております。歴史好きとして、「逃げ上手の若君」のOPをこの時代の若君として盛り上げたいと思います。キメ上手の若君より」とコメントを寄せた。