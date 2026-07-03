1980年代のSF映画「E.T.」がレゴに登場。「レゴ アイデア E.T. the Extra-Terrestrial」が7月3日に予約開始
【レゴ（R）アイデア E.T. the Extra-Terrestrial】 7月3日 予約開始 8月1日 発売予定 価格：21,980円
レゴジャパンは、ブロック「レゴ(R)アイデア E.T. the Extra-Terrestrial」を公式オンラインストアほか一部店舗にて7月3日より予約受付を開始する。発売は8月1日を予定し、価格は21,980円。
本商品はSF映画や1980年代の映画ファン、グッズコレクターに向けた、愛らしくも精巧なレゴ(R)セットで、1982年に公開された映画「E.T.」に登場する「E.T.」を立体化。
しわくちゃな顔が特徴的な頭の部分を上下に動かしたり、一回転させたりできるほか、口の開け閉め、腕・手首・指の角度を調整して空を指さし、「E.T. ウチ デンワ」と言う名シーンも再現できる。
さらに、植木鉢を手に持たせて背中のスイッチを押すとE.T.の心臓部分が赤く光り、しおれたヒマワリを生き返らせる名シーンも演出することができる。組み立てた後は、ディスプレイアイテムとして、ノスタルジーな映画の世界やストーリーを堪能できる。
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