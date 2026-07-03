【RIZIN】萩原京平、ダウトベック攻略のヒントはYA-MAN「1発受けても2発打ち返す」
7月18日開催の『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）の公開練習が3日、都内で行われた。強豪のカルシャガ・ダウトベックと対戦する萩原京平は、追い込まれた状況での試合に向けて覚悟をにじませた。
【動画】萩原京平、ダウトベック攻略のヒントはYA-MAN「1発もらっても2発打ち返す」
昨年11月に敗れはしたものの秋元強真との大激闘を繰り広げた萩原は、今年初戦の4月の福岡大会でアバイジャ・カレオ・メヘウラと対戦するも2ラウンドでTKO負け（メヘウラの計量失敗により結果はノーコンテスト）。昨年5月の西谷大世に勝利して以来、勝ち星に見放されている。
そんな状況ながら、9月に地元の大阪で開催される『超RIZIN.5』への出場を目指し、YA-MANや鈴木千裕に勝利しているダウトベック戦に挑む。実績的には格上の相手との試合となるが、公開練習では「焦る気持ちも多少はあるけど、勝つことに対してハングリーな気持ちの方がデカいですね」と意欲を見せる。
ダウトベックの攻撃で警戒するのは「左のパンチ」と分析し、所属するTRIBE TOKYO MMAで練習をともにするYA-MANの試合が「すごく参考になる」と明かす。強力なパンチに対しても「1発受けても2発返すくらいの気持ちでやろうと思ってます」と真っ向勝負を宣言した。
この日の会場には萩原グッズを身に着けたファンが多数おり、相変わらず人気は高い。「最近はいいところを全然見せられてないんで、次は強い相手にしっかり勝って、みんなが鳥肌を立てて興奮するような試合を見せようと思うので、楽しみにしててほしいです」と激闘を約束した。
RIZIN初開催となる広島大会は、席種によって会場チケットが完売するほどの盛り上がりとなっている。
【動画】萩原京平、ダウトベック攻略のヒントはYA-MAN「1発もらっても2発打ち返す」
昨年11月に敗れはしたものの秋元強真との大激闘を繰り広げた萩原は、今年初戦の4月の福岡大会でアバイジャ・カレオ・メヘウラと対戦するも2ラウンドでTKO負け（メヘウラの計量失敗により結果はノーコンテスト）。昨年5月の西谷大世に勝利して以来、勝ち星に見放されている。
ダウトベックの攻撃で警戒するのは「左のパンチ」と分析し、所属するTRIBE TOKYO MMAで練習をともにするYA-MANの試合が「すごく参考になる」と明かす。強力なパンチに対しても「1発受けても2発返すくらいの気持ちでやろうと思ってます」と真っ向勝負を宣言した。
この日の会場には萩原グッズを身に着けたファンが多数おり、相変わらず人気は高い。「最近はいいところを全然見せられてないんで、次は強い相手にしっかり勝って、みんなが鳥肌を立てて興奮するような試合を見せようと思うので、楽しみにしててほしいです」と激闘を約束した。
RIZIN初開催となる広島大会は、席種によって会場チケットが完売するほどの盛り上がりとなっている。