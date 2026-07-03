『ムカデ人間』日本の技術で美しく蘇った4Kリマスター版予告編解禁 ナレーションは若本規夫「良い子は観ちゃダメ〜」
2011年の日本初公開から15周年を記念し、8月21日からリバイバル上映される映画『ムカデ人間 4K』の本予告編が4日、解禁された。日本の最新AI技術を用いて4Kリマスター化された鮮明な映像がお披露目されるとともに、シリーズでおなじみの若本規夫によるナレーションも復活している。
【動画】より美しく、よりクリアになった『ムカデ人間』4K予告編
『ムカデ人間』（2009年）は、ドイツ郊外に暮らす天才外科医ヨーゼフ・ハイター博士が、「3人の人間の口と肛門をつなぎ合わせて究極の生命体"ムカデ人間"を創る」という狂気の実験を描いたカルトホラー。
ハイター博士を演じるドイツの伝説的怪優、故ディーター・ラーザーさんの恐ろしくもユニークなキャラクターに加え、唯一、口が自由で話ができるムカデ人間の“先頭部”、カツローを演じる日本人俳優、北村昭博が日本語のアドリブでまくしたてる名せりふの数々は、日本の劇場を恐怖と爆笑の渦に包み込んだ。
今回の4Kリマスター版は、トム・シックス監督の意向により、日本の映像ラボ・Imagica EMSが超解像度処理と4K化を担当。AIを活用した独自技術を洋画作品で初めて採用した作品となった。
今回の本予告では、4Kリマスターによってさらに鮮明になった映像が初公開。
名曲「アヴェ・マリア」の旋律とともに、「あの不朽の名作が、15年ぶりにスクリーンに帰ってくる」というコピーからはじまる。ハイター博士が「私はヨーゼフ・ハイター博士だ」と名乗ると一転、ヴェルディの「怒りの日」に切り替わり、狂気の実験が幕を開ける。
「3人の内臓をつなぎ合わせて、1体の＜ムカデ人間＞を創る」という狂気的なプロジェクト。誘拐され、病室のベッドに縛り付けられた3人の男女を前に、どのように手術が行われるかを印象的な手描きイラスト付きで淡々と説明するハイター。あまりの恐怖に絶望し震える女性たちと、必死に抵抗し、日本語で「外せやオラァ！」と喚き散らす日本人被験者。
恐怖と好奇心がマックスに達していく中、『ムカデ人間』シリーズの日本版予告でおなじみの声優・若本規夫による「もっと、キレイに、つ・な・げ・て・み・た・い」というナレーションや、「R15＋」のレーティング表示時の「良い子は観ちゃダメ〜」という"名フレーズ"も健在。シリーズファンにはたまらない内容となっている。
先行公開された特報では作品名すら伏せられていたものの、公開決定の発表はXで400万インプレッションを超え、トレンド入りするなど大きな反響を呼んだ。15年を経てもなお賛否を巻き起こし続ける"映画史上最もヤバい映画"が、新たな世代にも衝撃を与えそうだ。
【動画】より美しく、よりクリアになった『ムカデ人間』4K予告編
『ムカデ人間』（2009年）は、ドイツ郊外に暮らす天才外科医ヨーゼフ・ハイター博士が、「3人の人間の口と肛門をつなぎ合わせて究極の生命体"ムカデ人間"を創る」という狂気の実験を描いたカルトホラー。
今回の4Kリマスター版は、トム・シックス監督の意向により、日本の映像ラボ・Imagica EMSが超解像度処理と4K化を担当。AIを活用した独自技術を洋画作品で初めて採用した作品となった。
今回の本予告では、4Kリマスターによってさらに鮮明になった映像が初公開。
名曲「アヴェ・マリア」の旋律とともに、「あの不朽の名作が、15年ぶりにスクリーンに帰ってくる」というコピーからはじまる。ハイター博士が「私はヨーゼフ・ハイター博士だ」と名乗ると一転、ヴェルディの「怒りの日」に切り替わり、狂気の実験が幕を開ける。
「3人の内臓をつなぎ合わせて、1体の＜ムカデ人間＞を創る」という狂気的なプロジェクト。誘拐され、病室のベッドに縛り付けられた3人の男女を前に、どのように手術が行われるかを印象的な手描きイラスト付きで淡々と説明するハイター。あまりの恐怖に絶望し震える女性たちと、必死に抵抗し、日本語で「外せやオラァ！」と喚き散らす日本人被験者。
恐怖と好奇心がマックスに達していく中、『ムカデ人間』シリーズの日本版予告でおなじみの声優・若本規夫による「もっと、キレイに、つ・な・げ・て・み・た・い」というナレーションや、「R15＋」のレーティング表示時の「良い子は観ちゃダメ〜」という"名フレーズ"も健在。シリーズファンにはたまらない内容となっている。
先行公開された特報では作品名すら伏せられていたものの、公開決定の発表はXで400万インプレッションを超え、トレンド入りするなど大きな反響を呼んだ。15年を経てもなお賛否を巻き起こし続ける"映画史上最もヤバい映画"が、新たな世代にも衝撃を与えそうだ。