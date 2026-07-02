帰国会見

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント（T）1回戦で敗退した日本代表の森保一監督らが2日、帰国会見に臨んだ。テレビ局などがYouTubeチャンネルでライブ配信。この日、次期監督に突如、立候補した元日本代表・本田圭佑に日本サッカー協会幹部が言及した。

本田はこの日の昼過ぎ、自身のXを更新。「賛否あると思うけど言わせてもらいます。。」とした上で、「森保さんに1年契約の継続オファーをしてるというニュースを見たけど、そんな次の監督候補が見当たらずの繋ぎのオファーなら、僕を1年試してみてください。もしアジア杯で負けたら問答無用でクビにしてくれていい。その勝負に受けて立ちます」と次期代表監督に名乗りを上げた。

6月29日（日本時間30日）の決勝T1回戦での敗戦から2日、森保一監督ら日本代表が帰国。指揮官と日本サッカー協会幹部が会見を行い、本田の“立候補”について言及する場面があった。

協会の山本昌邦・技術委員長兼ナショナルチームダイレクターは、「意気込みというか気持ちは非常に重要なこと。いろんな角度から検証して次のW杯であったり、アジア杯であったり、監督人事はステップを踏んで決まっていくものなので。しっかりと受け止めることは受け止めて。本当に才能のある人だと思うので、そういう気持ちを持ってもらっているのはサッカー界全体にとっても、いいアピールだと思う。すぐに返事はできないが、将来的にそういうものを目指していただきたいタレントの一人かなと思っている」と話した。

本田は今大会の日本戦4試合をテレビで解説。ブラジル戦後、2030年W杯が行われる4年後の自身について問われると、「監督としてピッチに立ちたい気持ちが強い。やれる自信がある」と話していた。



（THE ANSWER編集部）