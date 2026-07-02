最安グレードと最上級グレードの装備差とは？

日産は2026年6月18日、フルモデルチェンジした新型コンパクトSUV「キックス」を発売しました。

新型キックスは、SUVらしい上質で存在感のあるデザインへと刷新されたほか、第3世代「e-POWER」や、キックスとして初採用となる4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載。走行性能や快適性を大きく向上させています。

【画像】超いいじゃん！ “価格差125万円”の日産「新型コンパクトSUV」最安＆最高級を比較する！ 画像を見る！（30枚以上）

そんな新型キックスには、エントリーグレードの「X シンプルパッケージ」から最上級グレードの「G e-4ORCE」まで幅広いラインナップが用意されていますが、両者の価格差は120万円以上に及びます。では、その違いはどこにあるのでしょうか。

先代キックスは2020年6月に日本市場へ投入され、e-POWER専用車として販売されてきました。

ただし、グローバルでは2016年に登場したモデルがベースとなっていたため、設計面では経年化が指摘されていました。

今回、約6年ぶりのフルモデルチェンジによって2代目へと進化し、内外装からパワートレインまで全面的に刷新されています。

エクステリアは、水平基調でワイド感を強調したフロントフェイスや特徴的なシグニチャーランプを採用し、より力強いSUVらしいデザインへと生まれ変わりました。

インテリアはモダンで開放感のある空間を目指し、インパネやドアトリムにはソフトマテリアルを採用。

リアシートはクラストップレベルの足元空間と室内幅を確保し、後席の居住性も向上しています。

パワートレインには、モーターや発電機、インバーター、減速機、増速機を一体化した5-in-1ユニットを採用する第3世代e-POWERを搭載。小型・軽量化と高剛性化を実現しています。

今回は、最も価格が安い「X シンプルパッケージ（2WD）」と、最も高価な「G e-4ORCE（4WD）」を比較し、それぞれの違いを見ていきます。

ボディサイズは全長4365mm×全幅1800mm×全高1610-1615mmで、ホイールベースは2655mm。最低地上高は170mmです。

タイヤサイズは、X シンプルパッケージが215／60R17、G e-4ORCEが225／45R19を装着します。

ボディカラーは、X シンプルパッケージでは「ダークメタルグレー」の1色のみですが、G e-4ORCEでは2トーンを含む全8色から選択できます。

シート表皮は、X シンプルパッケージが織物とトリコット、G e-4ORCEは合成皮革を採用。インテリアカラーはいずれもブラックです。

装備面では、X シンプルパッケージはオーディオレス仕様ながら、オートエアコンや12.3インチのアドバンスドドライブアシストディスプレイ、電動パーキングブレーキなどを標準装備し、基本的な先進安全装備も備えています。

一方、G e-4ORCEには、Google搭載のNissanConnectインフォテインメントシステムと12.3インチデュアルディスプレイをはじめ、ワイヤレス充電器、運転席パワーシート、パノラミックガラスルーフ、BOSEパーソナルプラスサウンドシステムなど、上級装備が標準で用意されています。

荷室容量は、2WD車（AC電源非装着車）が476リットルであるのに対し、4WD車は340リットルとなっており、駆動方式の違いによって大きな差があります。

安全装備では、全車に360度セーフティアシスト（全方位運転支援システム）を標準装備し、高速道路での運転支援機能「プロパイロット」も採用しています。

ただし、新採用のインテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）とBSW（後側方車両検知警報）、RCTA（後退時車両検知警報）は、X シンプルパッケージには装備されません。

パワートレインは両グレードとも1.4リッターエンジンで発電し、モーターで駆動する第3世代e-POWERを採用しています。

一方で駆動方式は異なり、X シンプルパッケージは2WD、G e-4ORCEは4WDシステム「e-4ORCE」を搭載。

e-4ORCEでは前後モーターの回生ブレーキを緻密に制御することで、減速時の車体の揺れを抑え、より快適な乗り心地を実現しています。

WLTCモード燃費は、X シンプルパッケージが25.7km／L、G e-4ORCEが20.1km／Lです。

価格（消費税込）は、X シンプルパッケージが299万9700円、G e-4ORCEが424万8200円で、その差は124万8500円となっています。