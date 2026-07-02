バーガーキング、ビッグマウス新作「ダーティ」2種を7月3日発売。特製ガーリックマヨが決め手の「ダブルビーフ＆ハッシュ 」と「ビーフ＆チキン」
ビーケー・ジャパンは、バーガーキングにて「ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ」と「ビーフ＆チキン ビッグマウス ダーティ」を7月3日より期間限定で発売する。価格は単品が各1,490円、セットが各1,790円。
どちらも“炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す”「ビッグマウス」シリーズの新商品。「ダーティ」は、具材の上下に新開発の「特製ガーリックマヨソース」を二度入れて仕上げられている。「特製ガーリックマヨソース」は、ガーリックペーストとガーリックパウダーのパンチのある旨さにブラックペッパーのピリッとした風味がアクセントのソース。
また、同日より、サンデーシリーズ「キングフュージョン」 から、まろやかなソフトクリームに、なめらかなチョコレートソースを合わせ、サクサクとした食感の濃厚なチョコレートブラウニーをトッピングした「キングフュージョン チョコレート＆ブラウニー サンデー」も期間限定で発売される。価格は490円。
「ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ」
【価格】
単品：1,490円
セット：1,790円（セットはフレンチフライ［S］とドリンク［M］）
「ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚の間に、サクサク、ホクホクなハッシュブラウンを挟み、チェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねたバーガー。「特製ガーリックマヨソース」を使用。
「ビーフ＆チキン ビッグマウス ダーティ」
【価格】
単品：1,490円
セット：1,790円（セットはフレンチフライ［S］とドリンク［M］）
直火焼きの100％ビーフパティと、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティに、チェダーチーズ2枚、ひき肉にチリパウダーやクミンなどのスパイスを加えた本格チリビーンズソース、フレッシュなオニオン、アクセントのピクルスを重ねたバーガー。「特製ガーリックマヨソース」を使用。
【注意事項】
※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。
※一部店舗では取り扱っておりません。
※店舗により、販売時間帯が異なります。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。
※金額は全て総額表示（税込み価格）です。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。
※画像はイメージです。
※下記店舗では、「ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ」「ビーフ＆チキン ビッグマウス ダーティ」を販売しておりません。予めご了承ください。
バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町 1 -1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町 32 京都競馬場 1F フードコート）
バーガーキング 関西国際空港第一ターミナル店（大阪府泉佐野市泉州空港北 1 第1ターミナルビル本館 2F 国際線出発エリア）
キングフュージョン チョコレート＆ブラウニー サンデー
価格：490円
まろやかなソフトクリームに、なめらかなチョコレートソースを合わせ、カカオの風味が広がるサクサクとした食感の濃厚なチョコレートブラウニーをトッピングした期間限定の贅沢サンデー。
【注意事項】
※数量限定商品につき売り切れ次第、販売終了となります
※一部店舗では、取り扱っておりません。
※デリバリーでは承っておりません。
※金額は全て総額表示（税込み価格）です。
※店舗により販売時間帯が異なります。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。
※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。
※機器のメンテナンスにより、販売できない時間帯がございます。
※画像はイメージです。
※下記店舗では、「キングフュージョン チョコレート＆ブラウニーサンデー 」を販売しておりません。予めご了承ください。
バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町 1 -1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町 32 京都競馬場 1F フードコート）
バーガーキング 関西国際空港第一ターミナル店（大阪府泉佐野市泉州空港北 1 第 1 ターミナルビル本館 2F 国際線出発エリア）
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