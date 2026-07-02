【ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ】 7月3日 発売予定 価格：単品 1,490円、セット 1,790円 【ビーフ＆ チキン ビッグマウス ダーティ】 7月3日 発売予定 価格：単品 1,490円、セット 1,790円

ビーケー・ジャパンは、バーガーキングにて「ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ」と「ビーフ＆チキン ビッグマウス ダーティ」を7月3日より期間限定で発売する。価格は単品が各1,490円、セットが各1,790円。

どちらも“炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す”「ビッグマウス」シリーズの新商品。「ダーティ」は、具材の上下に新開発の「特製ガーリックマヨソース」を二度入れて仕上げられている。「特製ガーリックマヨソース」は、ガーリックペーストとガーリックパウダーのパンチのある旨さにブラックペッパーのピリッとした風味がアクセントのソース。

また、同日より、サンデーシリーズ「キングフュージョン」 から、まろやかなソフトクリームに、なめらかなチョコレートソースを合わせ、サクサクとした食感の濃厚なチョコレートブラウニーをトッピングした「キングフュージョン チョコレート＆ブラウニー サンデー」も期間限定で発売される。価格は490円。

「ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ」

【価格】

単品：1,490円

セット：1,790円（セットはフレンチフライ［S］とドリンク［M］）

「ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚の間に、サクサク、ホクホクなハッシュブラウンを挟み、チェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねたバーガー。「特製ガーリックマヨソース」を使用。

「ビーフ＆チキン ビッグマウス ダーティ」

【価格】

単品：1,490円

セット：1,790円（セットはフレンチフライ［S］とドリンク［M］）

直火焼きの100％ビーフパティと、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティに、チェダーチーズ2枚、ひき肉にチリパウダーやクミンなどのスパイスを加えた本格チリビーンズソース、フレッシュなオニオン、アクセントのピクルスを重ねたバーガー。「特製ガーリックマヨソース」を使用。

【注意事項】

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、「ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ」「ビーフ＆チキン ビッグマウス ダーティ」を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町 1 -1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町 32 京都競馬場 1F フードコート）

バーガーキング 関西国際空港第一ターミナル店（大阪府泉佐野市泉州空港北 1 第1ターミナルビル本館 2F 国際線出発エリア）

キングフュージョン チョコレート＆ブラウニー サンデー

価格：490円

まろやかなソフトクリームに、なめらかなチョコレートソースを合わせ、カカオの風味が広がるサクサクとした食感の濃厚なチョコレートブラウニーをトッピングした期間限定の贅沢サンデー。

【注意事項】

※数量限定商品につき売り切れ次第、販売終了となります

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※デリバリーでは承っておりません。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※店舗により販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※機器のメンテナンスにより、販売できない時間帯がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、「キングフュージョン チョコレート＆ブラウニーサンデー 」を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町 1 -1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町 32 京都競馬場 1F フードコート）

バーガーキング 関西国際空港第一ターミナル店（大阪府泉佐野市泉州空港北 1 第 1 ターミナルビル本館 2F 国際線出発エリア）

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