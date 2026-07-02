1927年（昭和2年）に営業を開始した日本初の本格地下鉄で、今も浅草駅から渋谷駅までを結ぶ都民の足として知られる東京メトロ銀座線。今、SNS上ではそんな東京メトロ銀座線の車内を車内販売ワゴンが巡回する光景が大きな注目を集めている。



【写真】銀座線で車内販売ワゴン！？ 職員たちが押す驚きの光景

「地下鉄銀座線乗ってたら『東京メトロのグッズいかがですか〜』って言って車内販売ワゴンが巡回してくるのおもろすぎたwww」



とその模様を紹介したのは乗り鉄パウエルさん（@foreverEF5861）。



車両内でグッズ満載のワゴンを押しながら歩くメトロ職員たち。日頃混雑しがちなメトロで車内販売とは驚いてしまうが、これは5月30日に特別運行したイベント列車「夢の冒険列車 ルート銀丸」で見られた光景のようだ。



乗り鉄パウエルさんにお話を聞いた。



ーー今回、イベント列車に乗車された経緯をお聞かせください



乗り鉄パウエル：今回のツアーでは以前銀座線で活躍していた01系という車両を見ることができました。この車両は僕が昔からよく乗ってなじみがあった車両で久しぶりに見たいということ、また銀座線は昔からよく乗っていた思い入れのある地下鉄だったのでその銀座線を舞台としたツアーということもあって今回のツアーへの参加を決めました。



ーーワゴンやツアー内容へのご感想を。



乗り鉄パウエル：事前にグッズの販売があるというのは告知されていたのですが、当日乗ったら車内販売ワゴンでグッズを売り歩き始めた時は本当にびっくりしました。



新幹線や特急で車内販売やってるのは今までたくさん見てきましたが、通勤車両でワゴンの車内販売が始まった時は、今まで見たことがない光景すぎて面白くて笑ってしまいました。通勤車両の中でワゴンで売るという考えを思いついたのは天才だなと思いました。



またツアー中も銀座線の歴史や見どころを終始放送で解説してくれたり、普段お客さんを乗せて入らない車庫などにも特別に連れて行ってくれたので非常に鉄道ファンにとって濃すぎるツアーだと感じました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



乗り鉄パウエル：特別ツアーとはいえ、通勤車両内での車内販売という異質な光景への驚きの声は皆さんびっくりするよなとは思ったのですが、それと同じくらい「定期列車でもやってほしい」や「これ遭遇したい」といった反応もあって新しい車内販売の可能性を感じました。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「車内販売（ワゴンサービス）が日本の鉄道から次々と廃止されていくなか、まさかの地下鉄で復活させる逆張りのファンサ」

「銀座線は来年開通100周年の様です。記念グッズのマーケティング活動になりそうです。当日乗車限定グッズは欲しいです。銀座・浅草両駅切符も」

「東京メトロって車内販売やってないのに、どこから持ってきたんだ？！ あと、一番下に乗ってるのは、おそらく先日の南北線臨時列車で貸出してたヤツのお仲間かな？」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



なお車内販売で売られていた東京メトロのグッズは公式ウェブショップ「メトロの缶詰」でも入手可能。ご興味のある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）