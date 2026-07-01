『どうぶつの森』人気キャラ＆アイテムが“もちもち”ぬいぐるみに 「Mocchi-Mocchi-」シリーズ新作発売
任天堂の人気ゲームシリーズ『どうぶつの森』に登場するキャラクターやアイテムをモチーフにしたぬいぐるみ『どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle』シリーズが、8月8日に発売される。タカラトミーアーツのオリジナルぬいぐるみブランド『Mocchi-Mocchi-（もっちぃもっちぃ）』から展開され、たぬきちやしずえに加え、ゲームでおなじみのアイテムもラインアップする。
【商品写真】サイズ感がかわいい…！どうぶつの森“もちもち”ボールチェーンマスコット
『Mocchi-Mocchi-』は、独自開発による通常よりもきめ細かい綿と、収縮性に優れた生地を使用したぬいぐるみブランド。最高の「触り心地」を追求した、もちもちと柔らかな触感が特長となっている。
『どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle』シリーズでは、胸の中で抱きしめやすいサイズ感の『ぬいぐるみL』と、バッグなどに付けて持ち歩きやすい『ボールチェーンマスコット』の2タイプを展開する。
ラインアップは、「たぬきち」「しずえ」「とたけけ」「まめきち＆つぶきち」のキャラクター4種に加え、「はっぱ」「かせき」「ベルぶくろ」「リンゴ」のアイテム4種を合わせた全8種類。「まめきち＆つぶきち」はリバーシブル仕様となっており、表と裏で異なる表情を楽しめる。
■製品概要
・『どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle ぬいぐるみL』各種
希望小売価格：各5489円〜6589円（税込）
本体サイズ：W約35〜39センチメートル×H約31〜39センチメートル×D約14〜17センチメートル
内容：全8種／たぬきち、しずえ、とたけけ、まめきち＆つぶきち、はっぱ、かせき、ベルぶくろ、リンゴ
・『どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle ボールチェーンマスコット』各種
希望小売価格：各1650円（税込）
本体サイズ：W約7.5〜9センチメートル×H約7〜8.5センチメートル×D約3.5〜5.5センチメートル
内容：全8種／たぬきち、しずえ、とたけけ、まめきち＆つぶきち、はっぱ、かせき、ベルぶくろ、リンゴ
■発売日：2026年8月8日（土）予定
■対象年齢：6歳以上
■取り扱い場所：全国の玩具、雑貨取扱いの専門店、量販店、WEBショップほか
（C）Nintendo
【商品写真】サイズ感がかわいい…！どうぶつの森“もちもち”ボールチェーンマスコット
『Mocchi-Mocchi-』は、独自開発による通常よりもきめ細かい綿と、収縮性に優れた生地を使用したぬいぐるみブランド。最高の「触り心地」を追求した、もちもちと柔らかな触感が特長となっている。
ラインアップは、「たぬきち」「しずえ」「とたけけ」「まめきち＆つぶきち」のキャラクター4種に加え、「はっぱ」「かせき」「ベルぶくろ」「リンゴ」のアイテム4種を合わせた全8種類。「まめきち＆つぶきち」はリバーシブル仕様となっており、表と裏で異なる表情を楽しめる。
■製品概要
・『どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle ぬいぐるみL』各種
希望小売価格：各5489円〜6589円（税込）
本体サイズ：W約35〜39センチメートル×H約31〜39センチメートル×D約14〜17センチメートル
内容：全8種／たぬきち、しずえ、とたけけ、まめきち＆つぶきち、はっぱ、かせき、ベルぶくろ、リンゴ
・『どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle ボールチェーンマスコット』各種
希望小売価格：各1650円（税込）
本体サイズ：W約7.5〜9センチメートル×H約7〜8.5センチメートル×D約3.5〜5.5センチメートル
内容：全8種／たぬきち、しずえ、とたけけ、まめきち＆つぶきち、はっぱ、かせき、ベルぶくろ、リンゴ
■発売日：2026年8月8日（土）予定
■対象年齢：6歳以上
■取り扱い場所：全国の玩具、雑貨取扱いの専門店、量販店、WEBショップほか
（C）Nintendo