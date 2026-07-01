猿田彦珈琲がチロルチョコに　粉砕コーヒー豆入りの本気仕様、ローソン限定で登場

コーヒーの香りを楽しめる、猿田彦珈琲コラボのチロルチョコが登場します。

チロルチョコ株式会社は、コーヒー専門店「猿田彦珈琲」とのコラボレーション商品「チロルチョコ〈猿田彦珈琲 真心SWEETカフェラテ〉」を発売することを発表しました。

価格は1個49円（税込参考価格）で、7月14日より全国のローソン店舗（ナチュラルローソン、ローソンストア100を除く）にて期間限定で順次展開されます。

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■ 粉砕したコーヒー豆をブレンド こだわりが詰まった3層構造

今回登場する新フレーバーは、「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに掲げる猿田彦珈琲のこだわりが詰まったカフェラテのおいしさを、チロルチョコならではの形で気軽に楽しんでほしいという想いから開発されました。

一粒のなかで豊かな香りとすっきりとした後味を表現するため、チョコレートには実際に粉砕したコーヒー豆が練り込まれています。

ベースとなる甘さを抑えたミルク風味チョコレートの上には、コクのあるカフェラテ風味チョコレートと、口どけなめらかなカフェラテ風味クリーム（センタークリーム）を重ねており、香りと甘さが絶妙なバランスで調和する本格的な味わいに仕上げられています。

仕事や家事、勉強の合間など、日常のさまざまなシーンで心地よい余韻を楽しめる一粒です。

■ ブランドの世界観を表現した洗練された3種類の個包装

味わいだけでなく、個包装のデザインにもブランドの洗練された世界観が大胆に落とし込まれています。

パッケージには、お馴染みの猿田彦珈琲の八角形ロゴや、今回のモチーフとなった「真心SWEETカフェラテ」のチルドボトルをアイコニックに配置した計3種類のデザインが用意されています。

カフェラテを連想させるやわらかなベージュやブラウンを基調にすることでミルクのやさしい印象を演出しつつ、チロルチョコらしいポップで親しみやすいテイストを掛け合わせることで、上質感がありながらも思わず手に取りたくなる特別感のあるルックスにまとめられています。

これまでにも累計600種類以上の多彩なフレーバーやユニークなコラボ商品を世に送り出してきたチロルチョコが、本気でコーヒー専門店のおいしさに挑んだ本商品。数量限定の取り扱いとなっており、各店舗で商品がなくなり次第、順次販売を終了する予定とのことです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026070101.html