福岡市水道局がW杯ブラジル戦の配水量グラフを投稿

サッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

日本中が熱狂した未明の激闘について、福岡市水道局の公式Xが、試合中に現れた異変をグラフ付きで投稿し､「俺も行ってた！」｢これはおもしろい｣と反響を呼んでいる。

試合は前半29分、MF佐野海舟のゴールで日本が先制する展開となった 。しかし、後半11分にMFカゼミーロのゴールで追い付かれ、後半アディショナルタイムにはFWガブリエル・マルティネッリに劇的な逆転ゴールを奪われた。日本時間では午前2時キックオフという時間帯での試合だったが、試合中の水の使用量にはある異変が起きていた。

福岡市水道局の公式Xが投稿した試合中の配水量を示すグラフを見ると、前後半のほぼ中間に主審が設ける約3分間の水分補給と休息のための時間である「ハイドレーションブレイク」や、ハーフタイムの時間帯に、福岡市内の配水量が急増していた。緊迫した試合の展開から目が離せず、プレーが止まったこの時間帯にトイレに駆け込んでいる視聴者が多数いたことが推測される。

ファンからも上では「Jリーグも取り入れようぜ」「私も給水タイムにトイレに駆け込んだ一人」「一瞬たりとも目を離せなくて共に戦ったことが数字に表れてますね！」「グラフで見るとマジやな！」「負けられない戦いがココにも」「面白すぎる指標だな」「むっちゃくちゃ面白いデータ！」「ちゃーんと選手との休憩と相関関係あって面白いー！」「ハイドレーションブレイクがトイレ休憩として有効に機能してる」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）