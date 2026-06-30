元櫻坂46武元唯衣、Seed＆Flower退所を発表 グループ加入から約8年所属「青春とも呼べる時間をこの場所で過ごさせていただき」【全文】
【モデルプレス＝2026/06/30】元櫻坂46の武元唯衣が6月30日、自身のInstagramを更新。「Seed＆Flower」を退所することを発表した。
【写真】元櫻坂46メンバー「全身のバランス神」美脚スラリのミニスカ姿
武元は「本日6月30日をもって、約8年お世話になったSeed &Flowerを退所いたしますことをご報告させていただきます」と発表。「16歳の夏にオーディションを受けて好奇心とグループのことが好きな気持ちだけでこの世界に飛び込みました。右も左もわからない中、日々丁寧にたくさんのことを教えて下さった関係者の皆様には本当に感謝しております」と感謝を記した。
続けて「壁にぶつかった時も、新しい挑戦をする時も、いつでもちゃんと居場所をつくって下さっていたこと、とてもありがたかったなと感じています。大人になるまでの大切な日々、青春とも呼べる時間をこの場所で過ごさせていただき、大学生活も親身にサポートしていただきました」と回顧。「最後の最後まであたたかく送り出して下さったこと、人生の宝となる戦友たちと出会わせていただいたこと、ずっとずっと感謝しながら旅立った後も安心していただけるよう、恩返しできるよう努めていきたいです」と意気込んだ。
最後には「この事務所を通して出逢って下さった全ての関係者の皆様、お世話になった様々なお仕事のスタッフの皆様、本当にありがとうございました」と改めて感謝をつづり、「今後の活動についてはまた改めてお伝えさせていただけたらと思います」としている。
武元は2002年3月23日生まれ、滋賀県出身。2018年に欅坂46（現・櫻坂46）の二期生として加入。2024年に青山学院大学コミュニティ人間科学部を卒業した才女でもあり、クイズ番組やバラエティでも活躍してきた。2026年2月に卒業を発表し、5月13日に行われた「14th Single BACKS LIVE！！」を以てグループを卒業した。（modelpress編集部）
本日6月30日をもって、約8年お世話になったSeed &Flowerを退所いたしますことをご報告させていただきます。
16歳の夏にオーディションを受けて好奇心とグループのことが好きな気持ちだけでこの世界に飛び込みました。右も左もわからない中、日々丁寧にたくさんのことを教えて下さった関係者の皆様には本当に感謝しております。
壁にぶつかった時も、新しい挑戦をする時も、いつでもちゃんと居場所をつくって下さっていたこと、とてもありがたかったなと感じています。大人になるまでの大切な日々、青春とも呼べる時間をこの場所で過ごさせていただき、大学生活も親身にサポートしていただきました。
退所するとなった今、頭に浮かんでくるのは事務所の皆様とたくさんの場所でつくった思い出と、一緒に見ることができた景色たちです。日常の中で何気ない話で盛り上がった日も、グループのことで熱く語り合った日も、想像以上の出来事に一緒に涙した日も、全部キラキラと思い出されます。
最後の最後まであたたかく送り出して下さったこと、人生の宝となる戦友たちと出会わせていただいたこと、ずっとずっと感謝しながら旅立った後も安心していただけるよう、恩返しできるよう努めていきたいです。
この事務所を通して出逢って下さった全ての関係者の皆様、お世話になった様々なお仕事のスタッフの皆様、本当にありがとうございました。
今後の活動についてはまた改めてお伝えさせていただけたらと思います。
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◆武元唯衣、Seed＆Flower退所を発表
武元は「本日6月30日をもって、約8年お世話になったSeed &Flowerを退所いたしますことをご報告させていただきます」と発表。「16歳の夏にオーディションを受けて好奇心とグループのことが好きな気持ちだけでこの世界に飛び込みました。右も左もわからない中、日々丁寧にたくさんのことを教えて下さった関係者の皆様には本当に感謝しております」と感謝を記した。
最後には「この事務所を通して出逢って下さった全ての関係者の皆様、お世話になった様々なお仕事のスタッフの皆様、本当にありがとうございました」と改めて感謝をつづり、「今後の活動についてはまた改めてお伝えさせていただけたらと思います」としている。
◆武元唯衣、2018年にグループ加入
武元は2002年3月23日生まれ、滋賀県出身。2018年に欅坂46（現・櫻坂46）の二期生として加入。2024年に青山学院大学コミュニティ人間科学部を卒業した才女でもあり、クイズ番組やバラエティでも活躍してきた。2026年2月に卒業を発表し、5月13日に行われた「14th Single BACKS LIVE！！」を以てグループを卒業した。（modelpress編集部）
◆全文
本日6月30日をもって、約8年お世話になったSeed &Flowerを退所いたしますことをご報告させていただきます。
16歳の夏にオーディションを受けて好奇心とグループのことが好きな気持ちだけでこの世界に飛び込みました。右も左もわからない中、日々丁寧にたくさんのことを教えて下さった関係者の皆様には本当に感謝しております。
壁にぶつかった時も、新しい挑戦をする時も、いつでもちゃんと居場所をつくって下さっていたこと、とてもありがたかったなと感じています。大人になるまでの大切な日々、青春とも呼べる時間をこの場所で過ごさせていただき、大学生活も親身にサポートしていただきました。
退所するとなった今、頭に浮かんでくるのは事務所の皆様とたくさんの場所でつくった思い出と、一緒に見ることができた景色たちです。日常の中で何気ない話で盛り上がった日も、グループのことで熱く語り合った日も、想像以上の出来事に一緒に涙した日も、全部キラキラと思い出されます。
最後の最後まであたたかく送り出して下さったこと、人生の宝となる戦友たちと出会わせていただいたこと、ずっとずっと感謝しながら旅立った後も安心していただけるよう、恩返しできるよう努めていきたいです。
この事務所を通して出逢って下さった全ての関係者の皆様、お世話になった様々なお仕事のスタッフの皆様、本当にありがとうございました。
今後の活動についてはまた改めてお伝えさせていただけたらと思います。
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