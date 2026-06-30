W杯日本―ブラジル戦

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。前半29分、日本は佐野海舟が先制ゴール。後半に追いつかれ、同アディショナルタイム（AT）に逆転された。敗戦後、ネット上では不可解な判定が下された場面に嘆くの声が広がった。

日本は1-0で前半を折り返すと、後半はブラジルの反撃に遭い防戦一方に。その中でカゼミーロに同点弾を叩き込まれたが、ネット上の日本ファンから恨み節が相次いだのは、その約2分前にあった審判のジャッジだった。

後半9分、ゴール前で迎えたピンチの局面でカゼミーロのヘッドを冨安健洋が顔面ブロック。失点のピンチを回避すると逆にカウンターへ。左サイドでボールを受けた中村敬斗からのクロスは相手に当たってゴールラインを割ったように見えたが、主審はゴールキックと判定した。

その約2分後に失点した日本は流れを引き戻せないまま終盤へ。後半アディショナルタイムに逆転を許した。

結果的にブラジルに底力を見せられた形だが、不可解な判定に泣かされた側面も。判定シーンを巡って、X上には「誰がどう見てもCKだったからなんか嫌な流れくる気がしたよね」「タラレバを言うなら…その後、すぐに失点したからなぁ」「思えばコレも流れ的にきつかった」「誤審によって負けた側面もありそうだね」誰がどう見ても触れてたやん」「流れ的にこの誤審はきつかったなー」などの声が上がり、悔しさが溢れ出ていた。



（THE ANSWER編集部）