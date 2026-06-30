【ハローキティ】実用性と大人かわいいデザインが魅力のバッグはシーンで選べる3サイズ！
ティ・ツウ・オーから、ユニファイの意匠登録アイテムとハローキティが出会った特別なシリーズ、優れた機能性と大人可愛いデザインを両立したバッグが登場した。
＞＞＞ハローキティのバッグをチェック！（写真9点）
フロントには、丁寧な表現でやさしく描かれたハローキティの立体刺繍を配置。大人のスタイリングにリッチな華やかさをプラス。刺繍の美しさが引き立つ柔らかな「ライトグレー」と、大人っぽく上品な「ネイビー」。デザインが異なる2つのカラーから、シーンに合わせて選べる3サイズ展開で新登場。
お出かけやお買い物など、毎日の移動をどこまでも軽快にするため、本体には軽量で質感の滑らかなナイロン素材を選定。
ナイロン生地の表面には少々の雨や水滴ならサッと拭き取れる軽撥水加工を施している。
デザインの引き締め役でもあるハンドルには、やわらかく手馴染みの良いロープを採用。アウターの上からでもゆったりと肩にかけられる長めの設計で、見た目のかわいさだけでなく、荷物が重くなったときも肩に食い込みにくい実用性を備えている。
驚きの軽さと可愛さを両立したバッグを毎日の様々なシーンに3つのサイズパターンをご用意。ラインナップは「リッチな刺繍のトートバッグ」「リッチな刺繍の2wayトートバッグ」「リッチな刺繍の2wayミニトートバッグ」の3種類だ。
お出かけにあわせてスマートに使い分けてみよう。
＞＞＞ハローキティのバッグをチェック！（写真9点）
フロントには、丁寧な表現でやさしく描かれたハローキティの立体刺繍を配置。大人のスタイリングにリッチな華やかさをプラス。刺繍の美しさが引き立つ柔らかな「ライトグレー」と、大人っぽく上品な「ネイビー」。デザインが異なる2つのカラーから、シーンに合わせて選べる3サイズ展開で新登場。
ナイロン生地の表面には少々の雨や水滴ならサッと拭き取れる軽撥水加工を施している。
デザインの引き締め役でもあるハンドルには、やわらかく手馴染みの良いロープを採用。アウターの上からでもゆったりと肩にかけられる長めの設計で、見た目のかわいさだけでなく、荷物が重くなったときも肩に食い込みにくい実用性を備えている。
驚きの軽さと可愛さを両立したバッグを毎日の様々なシーンに3つのサイズパターンをご用意。ラインナップは「リッチな刺繍のトートバッグ」「リッチな刺繍の2wayトートバッグ」「リッチな刺繍の2wayミニトートバッグ」の3種類だ。
お出かけにあわせてスマートに使い分けてみよう。
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