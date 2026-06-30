◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫ・ＢＳの日本ーブラジル戦生中継の解説に登場。１次リーグに続き、“神解説”を炸裂させた。

惜敗した試合後、「でも、切り替えるしかないんですよね、やっぱり。それしか、やっぱりない。これにかけてたからこそ、ショックなのはもちろんなんですけど、簡単には切り替えれないと思うんですけど、でも、やっぱり切り替えようとする努力はできるだけ早く、次の戦いは始まってます」と話した本田。

「選手たちは絶対言わないと思うんですけど、僕の立場、外野から自由なことを言わせてもらうと、クジ運は悪いっすよ」と本音も。「言い訳も誰もみんなしないと思うけど、どう考えても他の（チームの）クジ運を見てても、もう違うクジ運があったらって。タラレバは僕の立場だから、そういうことも許されると思って言いますけど」と正直にこぼしていた。

本田はＮＨＫで解説を務めた１４日のオランダ戦では「え！ ヤバ！ １９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」 「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」などの面白発言を連発。

日本テレビ系で解説を務めた２１日のチュニジア戦でも「鎌田さん、うまっ！左足、ピョンやん！」「股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！」「１００％勝ちます。１００％なんてことはないんですけど、９９・９９９９％勝ちます」「サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたまにしか出ないイケイケドンドン」などの名言を連発。

再びＮＨＫで解説を務めた２６日のスウェーデン戦でも「スウェーデンは『戦術ロングボール』みたいになってるやん。戦い方がウザい」「（田中碧の）ソックス、めっちゃ破けてません？」「（長友佑都の投入に）マジで！？ ＯＫ、ＯＫ！。佑都より俺の方が緊張してるかも知れない」「（後半ロスタイムは）７分いらん！って言うてるやん、マジで！」「（ブラジルとの一戦に）次こそジャイアントキリング、日本の真骨頂を見せられるか。ここからがワールドカップですからね！」などの数々の名言を残していた。