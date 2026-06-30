５回中５回も決勝T１回戦で敗退…偶然か必然か。ブラジル戦直後の喪失感は言葉では表わせない【W杯】
2026年６月29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦した。日本のスタメンは以下のとおりだった。
システムはお馴染みの３-４-２-１で、GKは鈴木彩艶、３バックは冨安健洋、谷口彰悟、伊藤洋輝。２ボランチは鎌田大地と佐野海舟、右ウイングバックは堂安律で、左ウイングバックは中村敬斗。２シャドーは伊東純也と前田大然、そしてCFは上田綺世だった。
ブラジル人サポーターがスタジアムの観客席９割弱を占めるなか、現状のベストメンバーで臨んだ森保ジャパンは立ち上がりからハイプレスを実践。上田をファーストDFとして堂安、伊東、前田、中村がブラジルに素早いチェイシングでプレッシャーをかけた。
それでも押し込まれる形となり、５分過ぎから日本は５バックで凌ぐ時間帯が続いた。10分経過時点で日本のポゼッション率は約40パーセント。この数字が示し通り、劣勢を強いられた。
ただ、日本の戦い方が悪かったと言えば、そうではない。前日練習後に小川航基が「できるだけゼロで進めたい」と話していたように、むしろ日本ペーストの見方もできた。そして──。
29分、相手のパスを掻っ攫った佐野がそのままドリブルで持ち込み、ゴール正面、エリア付近から右足を一閃。名手アリソンを嘲笑うかのように、見事なミドル弾でゴールネットを突き刺した。
この先制弾でブラジルのリズムを狂わせると、日本は落ち着いた試合運びを見せた。45分の冷静な対応──左サイドで鎌田や中村が相手をいなすパス回しは「どっちがブラジルと思わせるものだった。
しかし、後半に入ると、51分、53分と立て続けにピンチを迎えると、56分にカゼミーロのヘッドで追いつかれた。その後は苦しい時間帯が続いた。
66分に堂安と中村を下げて菅原由勢と鈴木淳之介を投入した日本はまず守備を意識しつつ、カウンターでチャンスを窺うも防戦一方。黄色の波に呑み込まれてもおかしくない展開となった。
そして、ロシア大会のベルギー戦に続き、またもアディショナルタイム。日本は悲劇に見舞われた。90＋５分に逆転弾を食らったのだ。
2002年、10年、18年、22年、そして26年と、グループステージを突破した大会では５回中５回、決勝トーナメント１回戦で敗退。偶然か、必然か。ブラジル戦直後の喪失感は言葉では表わせない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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システムはお馴染みの３-４-２-１で、GKは鈴木彩艶、３バックは冨安健洋、谷口彰悟、伊藤洋輝。２ボランチは鎌田大地と佐野海舟、右ウイングバックは堂安律で、左ウイングバックは中村敬斗。２シャドーは伊東純也と前田大然、そしてCFは上田綺世だった。
それでも押し込まれる形となり、５分過ぎから日本は５バックで凌ぐ時間帯が続いた。10分経過時点で日本のポゼッション率は約40パーセント。この数字が示し通り、劣勢を強いられた。
ただ、日本の戦い方が悪かったと言えば、そうではない。前日練習後に小川航基が「できるだけゼロで進めたい」と話していたように、むしろ日本ペーストの見方もできた。そして──。
29分、相手のパスを掻っ攫った佐野がそのままドリブルで持ち込み、ゴール正面、エリア付近から右足を一閃。名手アリソンを嘲笑うかのように、見事なミドル弾でゴールネットを突き刺した。
この先制弾でブラジルのリズムを狂わせると、日本は落ち着いた試合運びを見せた。45分の冷静な対応──左サイドで鎌田や中村が相手をいなすパス回しは「どっちがブラジルと思わせるものだった。
しかし、後半に入ると、51分、53分と立て続けにピンチを迎えると、56分にカゼミーロのヘッドで追いつかれた。その後は苦しい時間帯が続いた。
66分に堂安と中村を下げて菅原由勢と鈴木淳之介を投入した日本はまず守備を意識しつつ、カウンターでチャンスを窺うも防戦一方。黄色の波に呑み込まれてもおかしくない展開となった。
そして、ロシア大会のベルギー戦に続き、またもアディショナルタイム。日本は悲劇に見舞われた。90＋５分に逆転弾を食らったのだ。
2002年、10年、18年、22年、そして26年と、グループステージを突破した大会では５回中５回、決勝トーナメント１回戦で敗退。偶然か、必然か。ブラジル戦直後の喪失感は言葉では表わせない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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