「え！え！え！」まさかのサプライズ！ 森保監督がブラジル戦欠場明言→“背番号８”がベンチ入りでファン騒然「ワンチャンあるのか!?」「熱い」【W杯】
ブラジル戦での欠場が決定的と見られていた背番号８がベンチ入りを果たした。
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップ・ラウンド32で王国ブラジルとアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦。キックオフに先立ってスターティングメンバーが発表され、久保建英がベンチメンバーに名を連ねた。
ブラジル戦のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
久保はグループステージ第２戦のオランダ戦で負傷し、続くチュニジア戦、スウェーデン戦はいずれもベンチ外に。そんななかブラジル戦の前日会見で森保一監督は、「ブラジル戦に関しては久保はプレーできません」と欠場を明言。それだけに、メンバー入りは大きなサプライズとなった。
この発表を受け、ファンからは驚きと期待の声が続出。SNSでは「え！え！え！」「久保ベンチ入りしてんやん！」「ワンチャンあるのか!?」「ベンチ入り熱い」「無理は禁物」などのコメントが相次いでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップ・ラウンド32で王国ブラジルとアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦。キックオフに先立ってスターティングメンバーが発表され、久保建英がベンチメンバーに名を連ねた。
ブラジル戦のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
久保はグループステージ第２戦のオランダ戦で負傷し、続くチュニジア戦、スウェーデン戦はいずれもベンチ外に。そんななかブラジル戦の前日会見で森保一監督は、「ブラジル戦に関しては久保はプレーできません」と欠場を明言。それだけに、メンバー入りは大きなサプライズとなった。
この発表を受け、ファンからは驚きと期待の声が続出。SNSでは「え！え！え！」「久保ベンチ入りしてんやん！」「ワンチャンあるのか!?」「ベンチ入り熱い」「無理は禁物」などのコメントが相次いでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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