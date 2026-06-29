【とんがり帽子のアトリエ】第2期制作決定！ BD描き下ろしジャケットも公開
本日6月29日（月）に最終話となる第13話の放送を迎えたTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』の、2期制作決定が発表された。放送終了後に、2期制作決定とあわせて、原作者の白浜鴎による描き下ろしのエンドカードもお披露目に。また、白浜鴎と、監督の渡辺歩より2期制作決定を記念したコメントが到着した。
＞＞＞描き下ろしエンドカードやBDジャケットイラストをチェック！（写真6点）
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第16巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は900万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。TVアニメは好評放送・配信中。2026年6月29日（月）、最終話となる13話の放送後には2期制作が発表となり、今後の展開も期待されている。
本日6月29日（月）の第13話放送後、2期制作決定の発表と併せて、原作・白浜鴎による新規描き下ろしのココたちアトリエメンバーが勢揃いしたエンドカードもお披露目となった。
また、2期制作決定を記念し、白浜鴎、渡辺歩監督よりそれぞれコメントが到着した。
＜原作・白浜鴎 コメント全文＞
アニメ2期制作おめでとうございます。そしてありがとうございます。
素晴らしい制作チームの皆様による魔法のショーは嬉しい事にまだまだ終わらず、その続きを最高のクオリティで私たちに見せてくださるようです！
視聴者の皆様は「 えっ！ ここで終わるの！？」と驚かれたかと思いますが、原作者として待つ価値アリ！ の太鼓判を押させていただきたい。
大勢の魔法使いの皆様が作り上げるこだわりと情熱の結晶を、期待に胸を膨らませながら、ぜひ私と一緒に待ちましょう！
＜監督・渡辺歩 コメント全文＞
1st seasonをご視聴いただきありがとうございました！
ココたちが一筆一筆を織りなす事で紡ぐ魔法。
私たちも一話一話を丁寧に積み重ね、物語に寄り添ってきました。
そしてこれからもそれは続きます。
物語はもっと大きく、もっと深く、魔法への学びと発見をココ達に語りかけてきます。新しく登場するロケーション。ココ達とめぐりあうキャラクター。
世界を知ることで意味を深めてゆく魔法の数々…！
私たちもより一層心を込め、冒険にワクワクしながら描き切りたいと思います。
どうぞご期待下さい！
今後も、アニメ2期に関する情報は、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』公式サイトや公式Xにて随時発表予定だ。続報をお楽しみに。
また、2026年9月30日（水）に発売となる、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』Blu-ray下巻のジャケットイラストが公開された。イラストは、原作・白浜鴎による新規描き下ろしのキーフリーとオルーギオが描かれた、ファンにはたまらない美麗な1枚となっている。同じく白浜鴎描き下ろしの、ココ・アガット・テティア・リチェがジャケットに描かれた、7月29日（水）発売のBlu-ray上巻と併せて、ぜひお手もとでお楽しみを。
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
＞＞＞描き下ろしエンドカードやBDジャケットイラストをチェック！（写真6点）
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第16巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は900万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。TVアニメは好評放送・配信中。2026年6月29日（月）、最終話となる13話の放送後には2期制作が発表となり、今後の展開も期待されている。
また、2期制作決定を記念し、白浜鴎、渡辺歩監督よりそれぞれコメントが到着した。
＜原作・白浜鴎 コメント全文＞
アニメ2期制作おめでとうございます。そしてありがとうございます。
素晴らしい制作チームの皆様による魔法のショーは嬉しい事にまだまだ終わらず、その続きを最高のクオリティで私たちに見せてくださるようです！
視聴者の皆様は「 えっ！ ここで終わるの！？」と驚かれたかと思いますが、原作者として待つ価値アリ！ の太鼓判を押させていただきたい。
大勢の魔法使いの皆様が作り上げるこだわりと情熱の結晶を、期待に胸を膨らませながら、ぜひ私と一緒に待ちましょう！
＜監督・渡辺歩 コメント全文＞
1st seasonをご視聴いただきありがとうございました！
ココたちが一筆一筆を織りなす事で紡ぐ魔法。
私たちも一話一話を丁寧に積み重ね、物語に寄り添ってきました。
そしてこれからもそれは続きます。
物語はもっと大きく、もっと深く、魔法への学びと発見をココ達に語りかけてきます。新しく登場するロケーション。ココ達とめぐりあうキャラクター。
世界を知ることで意味を深めてゆく魔法の数々…！
私たちもより一層心を込め、冒険にワクワクしながら描き切りたいと思います。
どうぞご期待下さい！
今後も、アニメ2期に関する情報は、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』公式サイトや公式Xにて随時発表予定だ。続報をお楽しみに。
また、2026年9月30日（水）に発売となる、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』Blu-ray下巻のジャケットイラストが公開された。イラストは、原作・白浜鴎による新規描き下ろしのキーフリーとオルーギオが描かれた、ファンにはたまらない美麗な1枚となっている。同じく白浜鴎描き下ろしの、ココ・アガット・テティア・リチェがジャケットに描かれた、7月29日（水）発売のBlu-ray上巻と併せて、ぜひお手もとでお楽しみを。
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
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