2024年、元旦に熱愛が報じられ、世間を騒がせたビッグカップルが約2年半の時を経て、ついにゴールインした。

亀梨和也＆田中みな実が結婚

「元『KAT-TUN』の亀梨和也さんと、元TBSアナウンサーの田中みな実さんが結婚とともに妊娠も発表し、Xでは即トレンド入りに。発表は亀梨さんのファンクラブで行われ、《この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています》と綴られていました」（スポーツ紙記者、以下同）

ふたりは、23年に美容誌『MAQUIA』で対談し、その後、24年放送のドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）で共演。“美容”や“愛犬家”という共通の話題もあってか、距離が縮まるのに、そう時間はかからなかったようだ。

「熱愛が報じられてからは年齢的なこともあり“結婚間近”と囁かれていました。『KAT-TUN』の活動終了は昨年3月末で、その後、亀梨さんは独立しています。そうした慌ただしい状況も相まって、ゴールインまでに少し時間がかかったのではと見る人が多いようですね」

熱愛から順調に交際を進んできたふたりのように思えるが、昨年10月には、一部から“破局”が報じられたこともあった。

「田中さんは仕事やプライベートの部分で干渉することが多く、そのことが亀梨さんの負担になっていたのだとか。バラエティーやトーク番組の印象から“恋愛体質”や“かまってちゃん”のイメージがついていたこともあって、当時は《やっぱり…》という声も上がっていましたが、離れることなく、愛を深めていたのかもしれませんね」

田中のペースに合わせることに疲れを見せていたという亀梨。しかし、ある芸能関係者は、ふたりの様子について、次のように話す。

「亀梨さんの仕事が終わる時間に合わせて田中さんがわざわざ現場に来て、同じタクシーで帰ることもあったといいます。田中さんの“尽くす姿勢”に呼応するように、亀梨さんも仕事の合間に、頻繁にメッセージを返すようにしていたそうです」

新たな芸能界のビッグカップルの誕生に、ネット上では、

《遂に めでたい》

《まじ!!?!? めっちゃおめでたいーーーー!!》

《え!!!おめでたい 良かったね〜〜》

など、祝福の声が寄せられている。

“一歩ずつ”着実に歩んできた亀梨と田中。新たな命を授かり、次のステージへと進んでいくふたりのこれからを楽しみにしたい。