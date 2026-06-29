ミッツ・マングローブ「新宿二丁目の飲み屋で、宗教・政治・美輪明宏の話はご法度なんです」…その意味にスタジオ感嘆 美輪明宏さんの功績しのぶ
タレントのミッツ・マングローブ（51）が29日、カンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演し、28日に訃報が発表された歌手で俳優の美輪明宏さんをしのび、その功績をたたえた。
【写真】2021念…86歳の誕生日直前に『SONGS』に出演した美輪明宏
番組冒頭で、美輪さんの死去を伝え、その人柄や功績を紹介した。「どういった存在ですか？」と聞かれたミッツは「これはなかなか一言で言い表せないんですけど」と前置き「意識しないようにしても、絶対にやっぱりどこかで意識してしまう、それぐらい大きな偉大な存在で、私らみたいな界隈の人間っていうのは、どこかでやっぱり常に美輪明宏って存在があって、リスペクトもあれば、愛情もあれば、歪んだ愛情もあれば、テレビの仕事しているような舞台に立つようになった時、美輪さん的なところを目指してしまうと、美輪さんでしかなくなってしまうし、美輪さんを超えられない」とか語った。そして「私たちみたいなのって、どんな時代に出てきても、パイオニアって言われるんですけど、パイオニア中のパイオニア」とたたえた。
共演経験があり、美輪さんからの温かい言葉をしみじみと振り返ったミッツ。番組で美輪さんの生前にしたためた直筆メッセージが紹介されると「戦争も体験され、長崎で原爆も体験されている美輪さんですから愛っていうものについてもすごいこだわりがあったと思う」とし「新宿二丁目の飲み屋でね、宗教の話と政治の話と美輪明宏の話はご法度なんです」と言い「なぜかというと、答えが出ないから。それぐらいみんな熱くなっちゃう」とその意味を解説すると、スタジオは「それに並ぶくらいの存在なんですね」「すごい！」と感嘆していた。
美輪さんの「訃報」は公式サイトに掲載され、「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。
「この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました」とし、美輪さんが生前したためた直筆メッセージが公開された。
■美輪明宏さん メッセージ
こんな世の中を
生き抜く武器は
愛の云（言）葉しかありません
この世のすべての問題を
解く鍵は愛です
愛があれば
戦争なんか起こりません
美輪明宏
【写真】2021念…86歳の誕生日直前に『SONGS』に出演した美輪明宏
番組冒頭で、美輪さんの死去を伝え、その人柄や功績を紹介した。「どういった存在ですか？」と聞かれたミッツは「これはなかなか一言で言い表せないんですけど」と前置き「意識しないようにしても、絶対にやっぱりどこかで意識してしまう、それぐらい大きな偉大な存在で、私らみたいな界隈の人間っていうのは、どこかでやっぱり常に美輪明宏って存在があって、リスペクトもあれば、愛情もあれば、歪んだ愛情もあれば、テレビの仕事しているような舞台に立つようになった時、美輪さん的なところを目指してしまうと、美輪さんでしかなくなってしまうし、美輪さんを超えられない」とか語った。そして「私たちみたいなのって、どんな時代に出てきても、パイオニアって言われるんですけど、パイオニア中のパイオニア」とたたえた。
美輪さんの「訃報」は公式サイトに掲載され、「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。
「この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました」とし、美輪さんが生前したためた直筆メッセージが公開された。
■美輪明宏さん メッセージ
こんな世の中を
生き抜く武器は
愛の云（言）葉しかありません
この世のすべての問題を
解く鍵は愛です
愛があれば
戦争なんか起こりません
美輪明宏