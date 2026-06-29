安めぐみ、娘たちとヒマワリ彩る花束囲んだ父の日ショット公開
タレントの安めぐみが27日、オフィシャルブログを更新。“父の日”に父や夫でお笑い芸人の“東MAX”こと東貴博へ贈った花束、花束を手に寄り添う娘たちとの温かな３ショットなどを公開した。
この日、安は「土曜日っ。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「地震が続きましたが、皆さん大丈夫でしょうか？」「そして台風も引き続き心配です、気をつけて お過ごし下さいね」とファンを気遣う言葉をつづり、「すっかりまた写真が溜まってしまいました」と最近の出来事をまとめて紹介。
まず、「先週は父の日でしたね」と切り出し、「今年もお花をプレゼントしました」と報告。ヒマワリやオレンジ色のダリア、白いバラなどが彩る華やかな花束の写真や父の日のプレゼントを囲んだ安と長女、次女の親子ショットとともに、「私の父にも渡し、長女からもらってとても嬉しそうでした」と明かした。
このほかにも、開放感あふれるテラス席で長女とランチを楽しむ様子やウサギ型のクッキーが添えられたスイーツなど、日常のワンシーンも紹介。「まだまだ写真があるので笑 またすぐ書きます」とつづり、ブログを締めくくった。
東と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
この日、安は「土曜日っ。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「地震が続きましたが、皆さん大丈夫でしょうか？」「そして台風も引き続き心配です、気をつけて お過ごし下さいね」とファンを気遣う言葉をつづり、「すっかりまた写真が溜まってしまいました」と最近の出来事をまとめて紹介。
このほかにも、開放感あふれるテラス席で長女とランチを楽しむ様子やウサギ型のクッキーが添えられたスイーツなど、日常のワンシーンも紹介。「まだまだ写真があるので笑 またすぐ書きます」とつづり、ブログを締めくくった。
東と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。