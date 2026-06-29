記者会見が行われた

日本代表は現地時間6月29日、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムで、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。

ブラジル代表主将のDFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）は、28日に同地で行われた前日会見で森保ジャパンについて言及した。「注意を払って日本の分析をしてきた」と明かした。

ブラジルはグループステージCに入り、初戦のモロッコと1-1で引き分けスタートとなったが、2戦目のハイチ、3戦目のスコットランド戦を共に3-0で勝利。首位通過を果たし、決勝T1回戦ではF組を2位で突破した日本代表と対戦することになった。

ブラジルと日本は昨年10月に東京・味の素スタジアムで行われた親善試合で対戦。前半に2点をリードしたブラジルだったが、後半に日本に3得点を奪われて逆転負けを喫した。アンチェロッティ監督は試合後に「非常に素晴らしく、強いチームだと感じた。後半は良いプレッシャーをして、前線でプレスを仕掛けてきた。非常に良い教訓として受け止める」と話していた。

マルキーニョスは昨年の対戦で逆転負けを喫したことについて「学習の機会になった。W杯含めて学習の機会。ピッチにいる仲間の選手を助けたいと思うが、あの段階からはわたしたちはチーム編成を変えてきている。ここ何日か注意を払って日本の分析をしてきた。明日力を出して、ノックアウトステージということで一発勝負だから違う戦いになると思う。とにかく全く新しいマッチアップになる」と警戒した。

グループステージでは無敗の2勝1分。日本戦は「タフな試合になると思う」としつつも「チームもここ数試合の間で大きな成長を遂げている。ベストパフォーマンスが出ているのでチームとして右肩上がりの成長をしていきたい」と意気込んだ。

日本に対しては「非常にリスペクトしている」と強調。前回大会でドイツやスペインに勝利した森保ジャパンをはじめ、“ジャイアントキリング”も起きる。マルキーニョスは「小さな国も力をつけて、強いチームを負かすことが増えてきている。日本チームは尊敬しているし、勝つ資格を持っている。素晴らしい主力選手もいる。数試合の結果を見ても、いい結果を残している」と、最大の敬意を示した。（FOOTBALL ZONE編集部）