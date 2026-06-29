【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝岩原正幸】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、日本代表・森保一監督がヒューストン競技場で前日会見に出席した。

森保監督はブラジルとの対戦に向け、「グループリーグ３試合終わった中で、これまでの結果で、決勝Ｔ進出（まで）であれば、過去の結果と同じ。我々はさらに上を目指して戦う。選手たちが『ここからがＷ杯』と言えるようになったのは、日本のサッカーの発展があったからこそ。これまでも厳しい戦いだったが、（明日も）相手あっての試合だが、まずは我々が勝利を目指して全力を出し切る。試合を通して、さらなる成長を得られるように、勝利をつかみ取れるように。世界のトップトップの強豪、Ｗ杯５回優勝のブラジルですが、勝利をつかみ取れるように挑みたい」と引き締まった表情で語った。

日本は昨年１０月に東京で行われた親善試合で、Ｗ杯優勝最多５回を誇るブラジルに通算１４戦目で歴史的初勝利。Ｗ杯での対戦は、２００６年ドイツ大会で１―４で敗れて以来、２０年ぶりとなる。