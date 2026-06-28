【ワシントン＝向井ゆう子、テヘラン＝吉形祐司】米中央軍は２７日、イラン国内の軍事監視インフラや通信システム、ドローン関連施設など複数の標的に対し、追加の空爆を実施したとＸ（旧ツイッター）で明らかにした。

トランプ米大統領も同日、停戦協定違反を理由に、米軍機がイランの軍事施設を攻撃したとＳＮＳに投稿した。

トランプ氏は、「我々は、理性的な対応が不可能になり、軍事的な任務を完遂せざるを得なくなるかもしれない。そうなれば、イランはもはや存在しなくなる」とイランに警告した。米中央軍によると、ホルムズ海峡を通過する商船の航行は継続している。

一方、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は２８日、米軍の攻撃に対する報復措置として、米海軍第５艦隊司令部があるバーレーンや、クウェートの米軍施設など８か所を弾道ミサイルと無人機で攻撃したと発表した。攻撃は約１時間続いたとしている。

革命防衛隊は声明で、米軍の空爆により、ペルシャ湾岸にある５か所の拠点が攻撃を受けたと主張し、米側が停戦合意に違反したと非難した。

米軍施設への被害の有無は明らかになっていない。ロイター通信は２８日、バーレーンの住居用ビルが被害を受けたと報じた。