書類送検の村上虹郎、謝罪メッセージ・英文でも記す「近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければ」
傷害の疑いで書類送検された俳優の村上虹郎（29）が28日、自身のインスタグラムを更新し、謝罪メッセージをつづった。
【画像】書類送検の村上虹郎、謝罪メッセージ・英文でも記す（全文）
「この度は、関係者及び、ファンの皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。私は、自分を大切にしてくださる皆様の為にも、近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければと思っております」とし、英文でも同様に記した。
村上をめぐっては、26日、2024年に自宅で当時交際していた女性を殴って重傷を負わせたとして、警視庁は傷害の疑いで書類送検された。
所属事務所は同日にオリコンニュースに対して「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです」とし、「現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と答えている。
村上は、1997年3月17日生まれ、東京都出身。2014年、映画『2つ目の窓』で俳優デビュー。同作で、『第29回高崎映画祭』最優秀新人男優賞を受賞。17年公開の映画『武曲 MUKOKU』で、『第41回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞、『第27回日本映画プロフェッショナル大賞』新進男優賞を受賞。21年公開の映画『孤狼の血 LEVEL2』で、『第45回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞を受賞。父は俳優の村上淳。母は歌手のUA。
【画像】書類送検の村上虹郎、謝罪メッセージ・英文でも記す（全文）
「この度は、関係者及び、ファンの皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。私は、自分を大切にしてくださる皆様の為にも、近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければと思っております」とし、英文でも同様に記した。
村上をめぐっては、26日、2024年に自宅で当時交際していた女性を殴って重傷を負わせたとして、警視庁は傷害の疑いで書類送検された。
村上は、1997年3月17日生まれ、東京都出身。2014年、映画『2つ目の窓』で俳優デビュー。同作で、『第29回高崎映画祭』最優秀新人男優賞を受賞。17年公開の映画『武曲 MUKOKU』で、『第41回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞、『第27回日本映画プロフェッショナル大賞』新進男優賞を受賞。21年公開の映画『孤狼の血 LEVEL2』で、『第45回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞を受賞。父は俳優の村上淳。母は歌手のUA。