ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は27日（日本時間28日）、米アトランタでグループK第3節のウズベキスタン―コンゴ民主共和国戦が行われ、3-1でコンゴ民主共和国が勝利。この結果、決勝トーナメント（T）進出の可能性を残していた韓国の敗退が決定した。1次リーグ（L）敗退は18年ロシア大会以来、2大会ぶり。

先制したのはウズベキスタン。前半10分にショムロドフが芸術的なループシュートを決め、歓喜した。しかしコンゴは後半23分、エースのウィッサがPK獲得。自ら冷静に決めて同点とした。さらに同33分、マイェレが一瞬のスキをついて逆転弾を決めた。終了間際にもウィッサが得点。リードを広げた。

A組で1勝2敗、勝ち点3の3位だった韓国は、決勝トーナメント（T）進出のためにはこの試合が引き分けに終わるか、ウズベキスタンが5点差以内の勝利を収めることが絶対条件だった。

48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。勝ち点で並んだ場合は得失点差、総得点の順に優劣をつける。ウズベキスタン―コンゴ戦前の段階で、韓国（勝ち点3、得失点差-1、総得点2）は3位グループの中で決勝T進出圏ギリギリの8番手だった。

コンゴが勝利したことで、韓国は3位グループ9番手に転落。この瞬間、2大会ぶりの1次L敗退が決まった。



（THE ANSWER編集部）