ゴミ屋敷と化した服飾学生の部屋…セルフネグレクトに陥った原因とは？

YouTubeチャンネル「スッキリンお片付けチャンネル」が、「セルフネグレクトに陥った服飾専門学生の告白」と題した動画を公開しました。服飾専門学校に通う学生が、ゴミが散乱し風呂も使えなくなった部屋の現状と、生活が崩壊してしまった背景を赤裸々に語っています。



動画には、足の踏み場もないほどゴミや物が溢れ返った部屋が映し出されています。家主の学生は「もう本当に半ばセルフネグレクトというか、みたいな状態」と告白。生活環境の悪化は深刻で、自宅の風呂がほぼ使えない状態になってしまったため、「週2回ぐらい（銭湯に）通う」生活を送っているといいます。



また、食事に関しても「最初は自炊していた」ものの、現在はほとんど外食か買い食いで済ませている現状を明かしました。部屋には服飾学生ならではの「服の型紙」の束が大量に積まれており、「捨てるに捨てられず適当に立てちゃっている」と悩ましげに語る様子が収められています。



このような状態に陥った背景には、専門学校のハードなスケジュールがあったと振り返りました。多忙を極める日々の中で、徐々に生活を整える気力を失ってしまったリアルな実態が浮き彫りとなっています。忙しさのあまり自身の生活環境を放置してしまう問題について、深く考えさせられる動画です。