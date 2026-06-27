仲村宗悟主催ツーマンライブに“盟友”パスピエの出演が決定！仲村宗悟・大胡田なつき（パスピエ）からのコメントも到着！

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声優・シンガーソングライターの仲村宗悟が、2026年8月30日(日)に東京・恵比寿 The Garden Hallにてツーマンライブ「仲村宗悟presents X OVER」を開催する。

これまで共演アーティストが伏せられていたが、この度この公演が4人組ロックバンド・パスピエとのツーマンライブであることが発表された。

この発表に伴い「仲村宗悟presents X OVER × ？？？」として告知されていたイベントタイトルも、「仲村宗悟presents X OVER × パスピエ」に決定した。

パスピエのボーカル・大胡田なつきは仲村の学生時代からのまさに“盟友”。エンタテインメントという名のもとに幅広く活躍する仲村と大胡田が、満を持して“音楽”という両名の根幹で相対することになる。

長年の親交を持つ両者が、本公演への想いを語ったコメントも到着している。

積年の志が“クロスオーバー”する一夜限りのライブイベント、ぜひ体感してほしい。

＜大胡田なつき（パスピエ）コメント＞



東京に出てきて音楽活動を始めたばかりのころ、一緒にバンドをやったりボイストレーニングをしたり、青春時代を共にすごした仲村宗悟さん。お互いミュージシャンの顔で再会できたことを嬉しく思います。しゅうごの活躍っぷりには毎度驚かされます。仲村宗悟とパスピエがつくるステージを、アツく、響かせます。

＜仲村宗悟コメント＞



10代からの仲間とまた音楽を演れるなんて、最高すぎませんか？

僕のライブでピアノ弾いてもらったっけ、懐かしいなぁ。

大胡田はあの頃から自分の世界観を持っていて、かっこいいアーティストでした。

そしてパスピエとして更に光り輝いてる姿をずっと見てました。かっけぇぜ。

嬉しいな〜ほんと。

一緒に最高のライブにします！ただただ楽しんでくれ！

●イベント情報

ツーマンライブ「仲村宗悟presents X OVER」

2026年8月30日(日)

東京・恵比寿 The Garden Hall

パスピエ FC「P.S.P.E.」先行(イープラス)

6/26(金)18:00〜6/29(月)23:59

パスピエ会員限定サイト“P.S.P.E”ご入会はこちら

https://passepied.info/feat/about

プレリザーブ2次(ぴあ)

6/30(火)18:00〜7/12(日)23:59

https://w.pia.jp/t/nakamurashugo-xover/

プレオーダー(イープラス)、プレリク(ローソン)

6/30(火)18:00〜7/12(日)23:59

https://eplus.jp/nakamurashugo/

https://l-tike.com/shugo-nakamura/

●リリース情報

9thシングル

TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』エンディング主題歌

「ハンドメイド」

2026年7月8日発売

「ハンドメイド」

2026年7月1日先行配信

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3547

CD予約はこちら

初回限定盤

https://lnk.to/LACM-34719

通常盤

https://lnk.to/LACM-24719

＜パスピエプロフィール＞

Vocal：大胡田なつき / Keyboard：成田ハネダ / Guitar：三澤勝洸 / Bass：露崎義邦

2009年に成田ハネダ（key）を中心に結成。バンド名はフランスの音楽家ドビュッシーの楽曲が由来。卓越した音楽理論とテクニック、70s〜00sまであらゆる時代の音楽を同時に咀嚼するポップセンス、ボーカルの大胡田なつきによるMusic Videoやアートワークが話題に。11年に1st ミニアルバム「わたし開花したわ」でデビュー。その後、数々の大型ロックフェスにも出演、対バン形式の自主イベント“印象”シリーズや全国でのワンマンツアーを行うなど精力的に活動中。

＜仲村宗悟プロフィール＞

1988年7月28日生まれ、沖縄県出身の声優・シンガーソングライター。

2015年にゲーム「アイドルマスター SideM」の天道輝役で声優デビューを果たし、これまでに「THE FIRST SLAM DUNK」宮城リョータ役、「ブルーロック」我牙丸吟役を担当するなど様々な作品に出演。

2019年に1stシングル「Here comes The SUN」でアーティストデビューを果たし、これまでに8枚のシングル、3枚のアルバムを発売するなど精力的に活動中。

ほとんどの楽曲を自身で作詞作曲し、等身大で親しみやすい歌詞とメロディが同世代から多くの支持を得ている。また、コンスタントにライブツアーを開催しており、歌唱力とパフォーマンス力で多くの観客を魅了している。

関連リンク

仲村宗悟オフィシャルサイト

https://shugo-nakamura.com/

パスピエオフィシャルサイト

https://passepied.info/