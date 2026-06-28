イラストレーターの「ナツコ！」さんの漫画「アキの受験まとめ」（全4話）がインスタグラムで合計1600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

息子の中学1年〜3年、受験期から合格発表までの流れを振り返った母。特に受験期にはさまざまな葛藤や苦悩を重ね、家族一丸となって頑張ってきたようで…という内容で、読者からは「お疲れさま！」「感動して泣けた」「子どもの幸せや成長が一番うれしいよね」などの声が上がっています。

親にできることを探し続けた日々

「ナツコ！」さんは、インスタグラムで作品を発表しています。「ナツコ！」さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「アキの受験まとめ」を描いたきっかけを教えてください。

ナツコ！さん「あらゆる意味で忘れたくない3年間だったので、記録に残しておこうと自然と描いていました」

Q.お子さんの受験期、特に気を付けていたポイントは何ですか。

ナツコ！さん「『静か』にすることを意識していました。物音とかもですけど、息子の受験が自分事になりすぎないように、息子に私のハラハラが伝わらないように。私は私のことを機嫌よく取り組むようにしていました」

Q.ズバリ、息子さんが志望校に合格した秘訣は何だったと思いますか。

ナツコ！さん「私たち親が静かになったことで、ようやく息子は自分の声が聞こえて、自分で考えることができて、自分で決められたのかなと思っています」

Q.年齢を重ねるにつれて、徐々に成長する息子さんを見て、どのように感じていますか。

ナツコ！さん「成長はしてきているのですが、『まだアホだな〜』と感じます」

Q.その後の息子さんの様子はいかがですか。

ナツコ！さん「楽しそうにしています。ほとんど家にいませんし！」

Q.漫画「アキの受験まとめ」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ナツコ！さん「『うちも同じです』と共感してもらえるコメントが多かったです。特に『描きづらいことを描いてくれてありがたい』というコメントがうれしかったです」