服の「部屋干し臭」が気になる…乾かし方ではない“まさかの原因”とは

服の部屋干し臭の意外な原因について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【なんで…】これが服の「部屋干し臭」の“まさかの原因”です！

公式アカウントは「しっかり5時間以内に乾かしているのに、なぜか服が部屋干し臭い…」「そのお悩み、実は乾かし方ではなく『洗濯機』が原因かもしれません！」と投稿。

その理由について、「湿度が高くなるこの時期、洗濯槽の裏側は黒カビや菌にとって最高のパラダイス」と明かし、「せっかくきれいに洗っているつもりでも、菌が潜む水ですすいでしまっては、部屋干し臭は防げません」とアドバイスしています。

縦型洗濯機にたまった汚れを浮き出す方法について、次のように解説しています。

（1）ぬるま湯を満水までため、酸素系漂白剤を入れる。

（2）洗濯コースを「洗い」だけで5〜10分回す。

（3）そのまま2〜4時間放置する。

同アカウントは「ポイントは【冷たい水ではなく、40〜50℃のぬるま湯を使うこと】！これだけで、びっくりするくらい黒い汚れ（通称：ワカメ）がゴッソリ浮き出てきますよ」とすすめています。

ぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。