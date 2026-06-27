【「リトルマーメイド」「ティア」「ナガ」新限定コスチューム】 6月27日 発表

Level Infiniteは6月27日、Android/iOS用背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」において、新たな水着の限定コスチューム情報を公開した。

今回水着姿の限定コスチュームが登場するのは、「リトルマーメイド - シェルプリンセス」「ティア - シー・リジー」「ナガ - リング・アンサンブル」。7月2日開始予定の新フルボイスストーリーイベント「真夏の誘いの先に 色褪せない思い出」に合わせて登場する。

このほか、SSRニケ「ドロシー：セレンディピティ」、SSRニケ「エレグ：ブーム・アンド・ショック」の再募集や、過去の限定コスチューム「ペッパー - オーシャンビタミン」「ヤン - サンライズマーケット」「ギルティ - ディスビリーフウェーブ」「メイデン - アンダー・ザ・サン」「トーブ - サンブレイズ」「センチ - オーシャンリペア」も再販予定となっている。

リトルマーメイド - シェルプリンセス

ティア - シー・リジー

ナガ - リング・アンサンブル

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