充電対象のデバイスだけでなく、USB充電器やモバイルバッテリーといった充電用の機器も最近はUSB-Cポート搭載が主流なので、最近はUSB-C to USB-Cケーブルしか持ち歩かない、という人は多いのではないでしょうか。でも飛行機に乗る予定のある人は注意！ USB-Aケーブルを持っていた方が安心です。

機内でモバイルバッテリーから充電できなくなった

国土交通省は国際民間航空機関（ICAO）が定める国際基準に基づいて、2026年4月24日からモバイルバッテリーの機内への持ち込みに新たな制限を設けました。

・機内への持ち込みは2個（160Wh以下に限る）まで

・機内でモバイルバッテリーへの充電はできない

・機内でモバイルバッテリーから他の電子機器への充電はできない

というもの。筆者は先日、DJI JAPANが開催した中国・深圳へのメディアツアーに参加したのですが、このルール変更については知っていたので、モバイルバッテリーを2個だけ機内持ち込み用に用意していました。

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機内ではARグラスのレビューがてら、スマホを接続して大画面でPrime Videoからダウンロードした映画を観ていたのですが、スマホのバッテリーがグングン減っていくのに気づいたときは既に手遅れで……。

充電手段がない！

座席のUSBポートから充電しようと確認したところ、USB-Aポートしかない！ 機内ではモバイルバッテリーからデバイスを充電できないので、充電手段がなくなってしまったのです。

USB-Cケーブルは複数本持ち込んでいたのですが、2026年になってUSB-Aケーブルの必要に迫られるとは。家に帰って探せば何本でもあるというのに……。

空港でUSB-Aケーブルを購入

帰りの便では、空港で購入したUSB-Aケーブルを使って無事充電することができました。家には何本も転がってるのになあ……。

空港で購入したUSB-Aケーブルは48人民元。日本円で1100円ちょっとでした。飛行機の機材によってはUSB-Cポートやコンセントが使える場合もあると思いますが、今後飛行機に乗る際にはこの中国製USB-Aケーブルを機内手荷物に必ず入れておこうと考えています。