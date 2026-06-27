開催：2026.6.27

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 3 - 9 [アスレチックス]

MLBの試合が27日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアスレチックスが対戦した。

エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するアスレチックスの先発投手はジョン・ギンで試合は開始した。

4回裏、7番 ドノバン・ウォルトン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 ATH

5回表、8番 ジェフ・マクニール 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 1-2 ATH、9番 アレクサンダー・ウィリアムズ 3球目を打ってタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 1-3 ATH、1番 ヘンリー・ボルテ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 1-5 ATH、2番 ニック・カーツ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 1-6 ATH、3番 シェイ・ランゲリアーズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 1-7 ATH

5回裏、3番 ジョ・アデル 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 3-7 ATH

7回表、2番 ニック・カーツ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 3-8 ATH、5番 ヨナ・ハイム 初球を打ってタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 LAA 3-9 ATH

試合は3対9でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジョン・ギンで、ここまで6勝4敗0S。負け投手はエンゼルスのウォルバート・ウレーニャで、ここまで5勝6敗0S。

ここまでエンゼルスは34勝49敗で8.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方アスレチックスは40勝42敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 13:54:33 更新