開催：2026.6.27

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 9 - 8 [ロッキーズ]

MLBの試合が27日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとロッキーズが対戦した。

ツインズの先発投手はタジ・ブラッドリー、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。

1回裏、3番 コディ・クレメンス 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでツインズ得点 MIN 2-0 COL

2回裏、7番 ブルックス・リー 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでツインズ得点 MIN 4-0 COL

5回裏、2番 バイロン・バクストン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 5-0 COL、4番 ジョシュア・ベル 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 7-0 COL

8回表、2番 マッケンジー・モニアク 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 MIN 7-1 COL、3番 ハンター・グッドマン 初球を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 MIN 7-2 COL、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 MIN 7-3 COL

9回表、9番 エドゥアルト・ジュリアン 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 MIN 7-4 COL、1番 ジェイコブ・マッカーシー 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 MIN 7-6 COL、3番 ハンター・グッドマン 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 MIN 7-8 COL

9回裏、2番 バイロン・バクストン 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 8-8 COL

10回裏、6番 ロイス・ルイス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 9-8 COL

試合は9対8でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのアンドルー・モリスで、ここまで3勝2敗2S。負け投手はロッキーズのジミー・ハーゲットで、ここまで0勝2敗2S。

なお、ロッキーズの菅野智之はこの試合で5.0回を投げ、8安打（2本塁打）、7失点、2奪三振、防御率は4.80となっている。

ここまでツインズは39勝44敗で4.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位。一方ロッキーズは32勝50敗で20.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 13:54:53 更新