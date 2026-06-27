”恋愛ソングのカリスマ”は私生活もやっぱりすごい！ 優里「スタイル抜群美女とお泊まりデート」

恋の数だけ名曲が生まれる――そんな言葉を体現している男がいた。

５月下旬の夜７時頃、都内にある商業施設ではシンガーソングライターの優里（32）が少し興奮気味に歩いていた。

赤いキャップに『ザ・ローリング・ストーンズ』のヴィンテージシャツを着て、両手や首元には高価なアクセサリーを輝かせている。捲った袖から覗くタトゥーもまた彼特有の存在感を放っていた。

「優里は感情豊かな歌声と共感性の高い歌詞が話題となり、’20年にメジャーデビュー。代表曲『ドライフラワー』はソロアーティストとして史上初のストリーミング累計再生回数11億回を突破し、今年も竹内涼真（33）主演の１月期ドラマ『再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜』で主題歌を務めるなど、順調な活躍を見せています」（テレビ局関係者）

そんな恋愛ソングのカリスマの隣にはこの日、スタイル抜群の美女が寄り添っていた。クリッとした二重まぶたに、綺麗なブラウンヘアをポニーテールに束ねる彼女と楽しそうに言葉を交わしながら、施設内のセレクトショップへと移動。

女性が商品を手に取ると、さも当たり前のように優里が会計を済ませる。粋なプレゼントに、ソツのないスマートさ……こうした行動がモテる秘訣なのだろう。

買い物を終え、今度はレストランフロアへ。ダイニングバーへ入店し約１時間半が経った夜９時過ぎ、店から出てきた二人はタクシーで優里の自宅マンションへと向かった。

警戒しているのか、メインエントランスではなく、サブエントランスを利用して建物内へと消えていった。

仕事もプライベートも順調！ 優里のモテっぷりは、令和も通常運転のようだ。

『FRIDAY』2026年7月10日号より