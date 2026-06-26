Saucy Dog、初の単独ドーム公演を納めた映像作品リリース決定
Saucy Dog が、1月にバンド結成の地である大阪でおこなった初の単独ドーム公演＜Saucy Dog DOME LIVE「A NEW DAWN」20260104 KYOCERA DOME OSAKA ＞のBlu-ray/DVDが9月16日（水）にリリースされる。
本公演は1月4日に京セラドーム大阪でソールドアウトの中で開催され、35,000人という単独公演としては自身最大動員数となった。Blu-ray/DVDには、この公演の模様が完全収録される。
さらに、初の単独ドーム公演に挑むメンバーの姿に密着したドキュメンタリー映像も収録予定。オリジナルラミネートパス（仮）がもらえる、早期予約受付も始まっている。
なお、Saucy Dogは、7月21日（火）に東京ガーデンシアターで開催される＜Saucy Dog ONEMAN LIVE 2026 「NOW LOADING …」＞からライブ活動の再開を発表しており、9月からは全国5カ所8公演のアリーナツアー＜Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ＋＞の開催も発表している。
リリース情報
『DOME LIVE「A NEW DAWN」20260104 KYOCERA DOME OSAKA 』
2026年9月16日（水）ON SALE
予約：https://saucy-dog.lnk.to/A_NEW_DAWN_20260104_KYOCERA_DOME_OSAKA
Blu-ray 9,900円（tax in） AZXS-10001
DVD 7,700円（tax in）AZBS-10001
[収録内容] ※Blu-ray/DVD共通
1.スパイス
2.シーグラス
3.優しさに溢れた世界で
4.あぁ、もう。
5.今更だって僕は言うかな
6.魔法にかけられて
7.コンタクトケース
8.奇跡を待ってたって
9.いつもの帰り道
10.紫苑
11.東京
12.煙
13.エデンの部屋
14.poi
15.よくできました
16.夢みるスーパーマン
17.現在を生きるのだ。
18.まっさら
19.いつか
EN1.結
EN2.犬も喰わない
EN3.グッバイ
特典映像
・Documentary of A NEW DAWN（仮）
※Blu-rayとDVDは収録分数が異なる予定です。
※Blu-rayには、Photobook同包予定。
【早期予約特典】
対象期間内にご予約いただいたお客様に【早期予約特典】をプレゼント
特典：オリジナルラミネートパス（仮）
予約受付期間：2026/6/26(金) 〜 8/7(金)迄
対象チェーン：TOWER RECORDS(ECおよび店舗）/Amazon.co.jp/楽天ブックス/HMV(ECおよび店舗）/Saucy Dog Online Shop(Fanplus)/UNIVERSAL MUSIC STORE
※早期予約特典は、上記受付期間内に対象チェーンでご予約いただいたお客様が対象となります。
【早期予約特典】に加え【通常特典】も差し上げます。
※特典は商品お受け取り時のお渡しとなります。
※その他、ご予約に関する詳細は各販売店・ECサイトの商品ページをご確認ください。
【通常特典】
Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルポストカード(Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE ver.)
TOWER RECORDS全店/TOWER RECORDS ONLINE：オリジナルポストカード(TOWER RECORDS ver.)
Amazon.co.jp：オリジナルポストカード(Amazon.co.jp ver.)
楽天ブックス：オリジナルポストカード（楽天ブックス ver.）
一般CDショップ：オリジナルポストカード(一般CDショップ ver.)
※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。
※一部特典対象外の店舗・ECがございます。ご予約・ご購入の際に必ずご自身でご確認ください。
ライブ情報
＜Saucy Dog ONEMAN LIVE 2026 「NOW LOADING …」＞
2026年7月21日（火） 東京ガーデンシアター
＜Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ＋＞
2026年
9月19日（土）GLION ARENA KOBE 開場17:00 開演18:00
9月20日（日）GLION ARENA KOBE 開場16:00 開演17:00
10月10日（土）真駒内セキスイハイムアリーナ 開場16:00 開演17:00
12月15日（火）TOKYO ARIAKE ARENA 開場18:00 開演19:00
12月16日（水）TOKYO ARIAKE ARENA 開場18:00 開演19:00
12月23日（水）マリンメッセ福岡A館 開場18:00 開演19:00
2027年
1月13日（水）愛知 日本ガイシホール 開場18:00 開演19:00
1月14日（木）愛知 日本ガイシホール 開場18:00 開演19:00