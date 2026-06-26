Saucy Dog が、1月にバンド結成の地である大阪でおこなった初の単独ドーム公演＜Saucy Dog DOME LIVE「A NEW DAWN」20260104 KYOCERA DOME OSAKA ＞のBlu-ray/DVDが9月16日（水）にリリースされる。

本公演は1月4日に京セラドーム大阪でソールドアウトの中で開催され、35,000人という単独公演としては自身最大動員数となった。Blu-ray/DVDには、この公演の模様が完全収録される。

さらに、初の単独ドーム公演に挑むメンバーの姿に密着したドキュメンタリー映像も収録予定。オリジナルラミネートパス（仮）がもらえる、早期予約受付も始まっている。

なお、Saucy Dogは、7月21日（火）に東京ガーデンシアターで開催される＜Saucy Dog ONEMAN LIVE 2026 「NOW LOADING …」＞からライブ活動の再開を発表しており、9月からは全国5カ所8公演のアリーナツアー＜Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ＋＞の開催も発表している。

リリース情報

『DOME LIVE「A NEW DAWN」20260104 KYOCERA DOME OSAKA 』

2026年9月16日（水）ON SALE

予約：https://saucy-dog.lnk.to/A_NEW_DAWN_20260104_KYOCERA_DOME_OSAKA Blu-ray 9,900円（tax in） AZXS-10001

DVD 7,700円（tax in）AZBS-10001 [収録内容] ※Blu-ray/DVD共通

1.スパイス

2.シーグラス

3.優しさに溢れた世界で

4.あぁ、もう。

5.今更だって僕は言うかな

6.魔法にかけられて

7.コンタクトケース

8.奇跡を待ってたって

9.いつもの帰り道

10.紫苑

11.東京

12.煙

13.エデンの部屋

14.poi

15.よくできました

16.夢みるスーパーマン

17.現在を生きるのだ。

18.まっさら

19.いつか

EN1.結

EN2.犬も喰わない

EN3.グッバイ 特典映像

・Documentary of A NEW DAWN（仮）

※Blu-rayとDVDは収録分数が異なる予定です。

※Blu-rayには、Photobook同包予定。 【早期予約特典】

対象期間内にご予約いただいたお客様に【早期予約特典】をプレゼント

特典：オリジナルラミネートパス（仮）

予約受付期間：2026/6/26(金) 〜 8/7(金)迄

対象チェーン：TOWER RECORDS(ECおよび店舗）/Amazon.co.jp/楽天ブックス/HMV(ECおよび店舗）/Saucy Dog Online Shop(Fanplus)/UNIVERSAL MUSIC STORE

※早期予約特典は、上記受付期間内に対象チェーンでご予約いただいたお客様が対象となります。

【早期予約特典】に加え【通常特典】も差し上げます。

※特典は商品お受け取り時のお渡しとなります。

※その他、ご予約に関する詳細は各販売店・ECサイトの商品ページをご確認ください。 【通常特典】

Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルポストカード(Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE ver.)

TOWER RECORDS全店/TOWER RECORDS ONLINE：オリジナルポストカード(TOWER RECORDS ver.)

Amazon.co.jp：オリジナルポストカード(Amazon.co.jp ver.)

楽天ブックス：オリジナルポストカード（楽天ブックス ver.）

一般CDショップ：オリジナルポストカード(一般CDショップ ver.)

※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。

※一部特典対象外の店舗・ECがございます。ご予約・ご購入の際に必ずご自身でご確認ください。