＜速報＞全米女子プロ2日目がスタート 原英莉花が午後9時22分、渋野日向子は深夜ティオフ
＜KPMG全米女子プロ選手権 2日目◇26日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞海外メジャー今季第3戦「KPMG全米女子プロ選手権」の第2ラウンドが、日本時間午後9時に始まった。日本勢は15人が出場している。
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日本勢の先陣を切るのは、初日に109位タイと出遅れた原英莉花。同午後9時22分に1番からティオフする。その後、同9時44分に10番から勝みなみ、同10時06分に10番から岩井千怜、同10時39分に1番から笹生優花、10番から桑木志帆など、続々とコースに出ていく。27位タイで初日を終えた渋野日向子は、日をまたいだ同午前2時36分に1番からスタートする。トップとの8打差をつめていきたい。日本勢最上位の8位タイで迎える古江彩佳は、同午前2時47分に10番からティオフ。2週連続優勝、そしてメジャー2勝目を狙う山下美夢有は、同午前3時31分にスタート。イーブンパー・45位タイから巻き返しを図る。初日を終えて、9アンダー・単独首位にユン・イナ（韓国）。7アンダー・2位にはカリス・デイビッドソン（オーストラリア）が続く。4月の「シェブロン選手権」、6月始めの「全米女子オープンを」制し、今大会でメジャー3連勝がかかるネリー・コルダ（米国）は2アンダー・19位タイとなっている。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
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