.ENDRECHERI. / 堂本剛、アルバム『new chapter purple』ジャケ写＆収録内容公開。FC・TikTok生配信開催決定も
.ENDRECHERI. / 堂本剛、8月12日に発売するアルバム『new chapter purple』のジャケット写真および収録内容を公開した。
アルバムタイトル「new chapter purple」にふさわしく、紫を基調とした斬新なジャケットデザインに。初回盤Aはイラスト部分が透明のスリーブケース仕様となっており、スリーブケースを外すと写真の全貌が現れるスペシャルな仕掛けになっている。
また、初回盤Bおよび通常盤（初回仕様）のスリーブケースには、「new chapter purple」にちなんで「新」のロゴをあしらい、まさに”幕開け”を感じさせるデザインで、初回盤Bは「新」の文字が開いて中身が現れるスペシャルパッケージになっている。FC盤は、豪華マグネット式BOX仕様に加え、52ページの大ボリュームなコデックス装フォトブックや、ステッカー&ミニカードセットが封入されている。
さらに7月1日20時より、アルバム収録曲「Thinking Time feat. BREIMEN」の先行配信を記念した、FC生配信およびTikTok LIVEの開催も決定した。是非TikTokアカウントをフォローして、堂本剛とのリアルタイム交流を楽しんでほしい。
◆.ENDRECHERI. / 堂本剛 TikTokアカウント
◾️アルバム『new chapter purple』
2026年8月12日（水）リリース
購入：https://ENDRECHERI.lnk.to/new_chapter_purple
◇初回生産限定盤A SECL-3319〜3320／5,000円（税込）
・CD
・Blu-ray
・32P歌詞ブックレット
・スペシャルパッケージ仕様
・シリアルナンバー入り応募券A封入
◇初回生産限定盤B SECL-3321〜3322／4,500円（税込）
・CD
・28Pフォトブック
・24面ジャバラ歌詞ブック
・スペシャルパッケージ仕様
・シリアルナンバー入り応募券B封入
◇通常盤[初回仕様] SECL-3323／3,000円（税込）
・CD
※初回仕様：スリーブケース、シリアルナンバー入り応募券C封入
◇FC盤[完全生産限定盤] SEC8-116〜117／7,000円（税込）
・CD
・52P豪華フォトブック
・16P歌詞ブック
・ステッカー&ミニカードセット封入
・豪華マグネット式BOX仕様
01. 空は繋がっているから ※初回盤A／FC盤に収録
02. Heart of Rainbow
03. MY DESIGN
04. 宇音
05. Kaleidoscope
06. Just be you and just do you
07. KIRAGIRA
08. Thinking Time feat. BREIMEN
09. ASTRA BEAT
10. New Chapter
▼初回盤A BD収録内容
01. Heart of Rainbow (Music Video)
02. Thinking Time feat. BREIMEN (Music Video)
03. Thinking Time feat. BREIMEN (Document of Recording)
▼初回盤B CD収録内容
01. New Chapter
02. ASTRA BEAT
03. MY DESIGN
04. 宇音
05. Kaleidoscope
06. Don’t Stop ※初回盤B／通常盤に収録
07. Just be you and just do you
08. KIRAGIRA
09. Thinking Time feat. BREIMEN
10. Heart of Rainbow
▼通常盤 CD収録内容
01. Heart of Rainbow
02. New Chapter
03. ASTRA BEAT
04. MY DESIGN
05. 宇音
06. Don’t Stop ※初回盤B／通常盤に収録
07. Just be you and just do you
08. KIRAGIRA
09. Thinking Time feat. BREIMEN
10. Kaleidoscope
11. 涙パスタ ※通常盤にのみ収録
12. 空は繋がっているから (Acoustic ver.) ※通常盤にのみ収録
13. Heart of Rainbow (Dear Friends ver.) ※通常盤にのみ収録
▼FC盤 CD収録内容
01. Heart of Rainbow
02. New Chapter
03. ASTRA BEAT
04. MY DESIGN
05. 宇音
06. Just be you and just do you
07. KIRAGIRA
08. Thinking Time feat. BREIMEN
09. Kaleidoscope
10. 空は繋がっているから ※初回盤A／FC盤に収録
◇購入者特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天：オリジナルフォンタブ
・SonyMusicShop：オリジナルダイカットステッカー
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルクリアトレカ
・セブンネット：オリジナル缶バッジ
・拠点店：B2告知ポスター
※特典絵柄は後日発表いたします。
※ファンクラブ限定盤は対象外となります。
※特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。
◇3形態まとめ購入者応募対象：プレミアム個別オンラインイベント”new chapter 5 minutes”
ニューアルバム『new chapter purple』のリリースを記念して、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤[初回仕様]の3形態を全てご購入いただいた方を対象に、抽選で.ENDRECHERI. / 堂本剛とオンラインで直接お話しいただけるプレミアム個別オンラインイベントの開催が決定いたしました。
アルバム3形態に封入されているシリアルナンバーを3つ揃えてご応募いただくと、抽選で24名様に、1名につき各5分間の個別オンライントークにご参加いただけます！
また、応募者全員特典として、”限定メッセージ動画”を9月中旬頃に配信いたします！
【初回生産限定盤A(SECL-3319〜3320) / 初回生産限定盤B(SECL-3321〜3322) / 通常盤初回仕様】に封入されている、＜シリアルナンバー入り応募券＞に記載された特設サイトにアクセスいただき、3形態分のシリアルナンバーを入力してご応募ください。
▼new chapter 5 minutes概要
イベント内容：個別オンライントーク
イベント日程：2026年9月26日（土）
イベント開催時間：15:00〜17:45
当選人数：24名様
トーク時間：お一人様につき5分間
◾️先行配信「Thinking Time feat. BREIMEN」
2026年7月1日（水）リリース
Pre-add / Pre-save：https://ENDRECHERI.lnk.to/ThinkingTime
Creative Direction : Tsuyoshi Takahashi
Art Direction & Design: Yudai Osawa
Illustration: Tsuyoshi Takahashi, Saki Kuriyama
Typeface: Zin Nagao
▼Pre-Add / Pre-Save キャンペーン
対象期間内に「Thinking Time feat. BREIMEN」をApple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Save”にて事前登録していただくと、新曲配信日にご自身のライブラリにアルバムの楽曲が追加されます。さらに、特典として“「Thinking Time feat. BREIMEN」スペシャル待受画像”をプレゼント！
・特典内容：「Thinking Time feat. BREIMEN」スペシャル待受画像
・対象期間：2026年6月18日(木) 20:00 〜 6月30日(火) 23:59まで
・参加方法：https://ENDRECHERI.lnk.to/ThinkingTime
Apple Music をご利用の方は「Pre-Add on Apple Music」、Spotify をご利用の方は「Pre-Save on Spotify」をタップしてください。ご登録が完了すると10秒後に特典ページへ遷移しますので、特典をお受け取りください。配信までお楽しみに！
◾️先行配信「Heart of Rainbow」
配信：https://ENDRECHERI.lnk.to/HeartofRainbow
Creative Direction : Tsuyoshi Takahashi
Illustration: Keiji Yano
Art Direction & Design: Yudai Osawa
◆＜.ENDRECHERI. 2026 LIVE TOUR「NEW CHAPTER」＞
2026年5月2日（土）、3日（日・祝）大阪府・オリックス劇場
2026年5月5日（火・祝）、6日（水・祝）愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
2026年5月23日（土）、24日（日）奈良県・なら100年会館 大ホール
2026年5月29日（金）京都府・ロームシアター京都 メインホール
2026年5月31日（日）兵庫県・神戸国際会館 こくさいホール
2026年6月27日（土）、28日（日）神奈川県・横浜BUNTAI
特設サイト：https://tour2026.tsuyoshi.in/
関連リンク
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