◾️アルバム『new chapter purple』

2026年8月12日（水）リリース

購入：https://ENDRECHERI.lnk.to/new_chapter_purple

初回生産限定盤A

初回生産限定盤B

通常盤

FC盤

◇初回生産限定盤A SECL-3319〜3320／5,000円（税込）

・CD

・Blu-ray

・32P歌詞ブックレット

・スペシャルパッケージ仕様

・シリアルナンバー入り応募券A封入

◇初回生産限定盤B SECL-3321〜3322／4,500円（税込）

・CD

・28Pフォトブック

・24面ジャバラ歌詞ブック

・スペシャルパッケージ仕様

・シリアルナンバー入り応募券B封入

◇通常盤[初回仕様] SECL-3323／3,000円（税込）

・CD

※初回仕様：スリーブケース、シリアルナンバー入り応募券C封入

◇FC盤[完全生産限定盤] SEC8-116〜117／7,000円（税込）

・CD

・52P豪華フォトブック

・16P歌詞ブック

・ステッカー&ミニカードセット封入

・豪華マグネット式BOX仕様



01. 空は繋がっているから ※初回盤A／FC盤に収録

02. Heart of Rainbow

03. MY DESIGN

04. 宇音

05. Kaleidoscope

06. Just be you and just do you

07. KIRAGIRA

08. Thinking Time feat. BREIMEN

09. ASTRA BEAT

10. New Chapter



▼初回盤A BD収録内容

01. Heart of Rainbow (Music Video)

02. Thinking Time feat. BREIMEN (Music Video)

03. Thinking Time feat. BREIMEN (Document of Recording)



▼初回盤B CD収録内容

01. New Chapter

02. ASTRA BEAT

03. MY DESIGN

04. 宇音

05. Kaleidoscope

06. Don’t Stop ※初回盤B／通常盤に収録

07. Just be you and just do you

08. KIRAGIRA

09. Thinking Time feat. BREIMEN

10. Heart of Rainbow



▼通常盤 CD収録内容

01. Heart of Rainbow

02. New Chapter

03. ASTRA BEAT

04. MY DESIGN

05. 宇音

06. Don’t Stop ※初回盤B／通常盤に収録

07. Just be you and just do you

08. KIRAGIRA

09. Thinking Time feat. BREIMEN

10. Kaleidoscope

11. 涙パスタ ※通常盤にのみ収録

12. 空は繋がっているから (Acoustic ver.) ※通常盤にのみ収録

13. Heart of Rainbow (Dear Friends ver.) ※通常盤にのみ収録



▼FC盤 CD収録内容

01. Heart of Rainbow

02. New Chapter

03. ASTRA BEAT

04. MY DESIGN

05. 宇音

06. Just be you and just do you

07. KIRAGIRA

08. Thinking Time feat. BREIMEN

09. Kaleidoscope

10. 空は繋がっているから ※初回盤A／FC盤に収録

▼初回盤A CD収録内容01. 空は繋がっているから ※初回盤A／FC盤に収録02. Heart of Rainbow03. MY DESIGN04. 宇音05. Kaleidoscope06. Just be you and just do you07. KIRAGIRA08. Thinking Time feat. BREIMEN09. ASTRA BEAT10. New Chapter▼初回盤A BD収録内容01. Heart of Rainbow (Music Video)02. Thinking Time feat. BREIMEN (Music Video)03. Thinking Time feat. BREIMEN (Document of Recording)▼初回盤B CD収録内容01. New Chapter02. ASTRA BEAT03. MY DESIGN04. 宇音05. Kaleidoscope06. Don’t Stop ※初回盤B／通常盤に収録07. Just be you and just do you08. KIRAGIRA09. Thinking Time feat. BREIMEN10. Heart of Rainbow▼通常盤 CD収録内容01. Heart of Rainbow02. New Chapter03. ASTRA BEAT04. MY DESIGN05. 宇音06. Don’t Stop ※初回盤B／通常盤に収録07. Just be you and just do you08. KIRAGIRA09. Thinking Time feat. BREIMEN10. Kaleidoscope11. 涙パスタ ※通常盤にのみ収録12. 空は繋がっているから (Acoustic ver.) ※通常盤にのみ収録13. Heart of Rainbow (Dear Friends ver.) ※通常盤にのみ収録▼FC盤 CD収録内容01. Heart of Rainbow02. New Chapter03. ASTRA BEAT04. MY DESIGN05. 宇音06. Just be you and just do you07. KIRAGIRA08. Thinking Time feat. BREIMEN09. Kaleidoscope10. 空は繋がっているから ※初回盤A／FC盤に収録

◇購入者特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天：オリジナルフォンタブ

・SonyMusicShop：オリジナルダイカットステッカー

・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルクリアトレカ

・セブンネット：オリジナル缶バッジ

・拠点店：B2告知ポスター

※特典絵柄は後日発表いたします。

※ファンクラブ限定盤は対象外となります。

※特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

◇3形態まとめ購入者応募対象：プレミアム個別オンラインイベント”new chapter 5 minutes”

ニューアルバム『new chapter purple』のリリースを記念して、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤[初回仕様]の3形態を全てご購入いただいた方を対象に、抽選で.ENDRECHERI. / 堂本剛とオンラインで直接お話しいただけるプレミアム個別オンラインイベントの開催が決定いたしました。

アルバム3形態に封入されているシリアルナンバーを3つ揃えてご応募いただくと、抽選で24名様に、1名につき各5分間の個別オンライントークにご参加いただけます！

また、応募者全員特典として、”限定メッセージ動画”を9月中旬頃に配信いたします！

【初回生産限定盤A(SECL-3319〜3320) / 初回生産限定盤B(SECL-3321〜3322) / 通常盤初回仕様】に封入されている、＜シリアルナンバー入り応募券＞に記載された特設サイトにアクセスいただき、3形態分のシリアルナンバーを入力してご応募ください。

▼new chapter 5 minutes概要

イベント内容：個別オンライントーク

イベント日程：2026年9月26日（土）

イベント開催時間：15:00〜17:45

当選人数：24名様

トーク時間：お一人様につき5分間