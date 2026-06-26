更年期に差しかかると、むくみや冷えが悪化することも。つらいけれど、病院に行くほどではないかも…と悩む人も多いのではないでしょうか。そこで、産婦人科医の高尾美穂先生が「むくみ・冷え」についてのお悩みを解説。毎日とり入れやすい習慣についても教えてもらいました。

※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

Q：夕方になると足がむくむ…。いい対処法は？

最初の質問は、足のむくみについて。

「むくみが気になり、夕方になると足に血がたまっていくのがわかるほど。ひどい日は、まるで象のような太い足首に…。かかとの上げ下げを15分ほどしていますが、なかなか改善しません」（44歳）

A：足は重力のためむくみやすい場所。筋肉量を増やし、重力に逆らって

足のむくみは、血液や余分な水分（リンパ液）の滞りが関係します。心臓から送り出された血液は動脈を通り全身に栄養や酸素を届けたのち、老廃物などを回収しながら静脈を経て心臓に戻りますが、心臓から遠い足は重力の関係で血液やリンパ液が滞りやすいため、むくむのです。

もし、ふくらはぎの筋肉がしっかり働けば、ポンプのようにむくみを心臓側に押し戻しますが、女性は一般的に筋肉が少なく、また加齢により筋力量が減少するため、なかなかむくみを解消できません。同じ姿勢で長時間過ごす人や運動不足の場合、ふくらはぎをあまり動かさないため、夕方になると足がパンパンになる傾向があります。

●おすすめはウォーキングのような全身運動

相談者さんはかかとの上げ下げをしておられ、すばらしい取り組みです。それでもむくみが気になるのであれば、おすすめはウォーキングのような全身運動。お尻や太ももと同時にふくらはぎの筋肉もよく動くため、むくみを解消できるかもしれません。また、座るときは足置き台を利用する、着圧ソックスを履く、足の挙上（きょじょう）やマッサージをこまめにする、足まわりの冷えを避けることも、むくみ対策には効果的です。

食事面では塩分をひかえると同時に、塩分の排出を促すカリウムを含む野菜を意識して摂取しましょう。なお、むくみやすい人は水分をひかえがちですが、体内の水分量が十分でないと体は水分をため込もうと作用するので逆にむくむことも。適度な水分補給も忘れずにしてくださいね。

夕方には下半身に目立つむくみも、大抵はひと晩横になることで、全身均等に戻ります。それでもむくみが戻らない場合は、心臓や腎臓、足の静脈などに問題があることも。念のため専門医を受診することをおすすめします。とりあえず相談したい場合は内科へ。血液検査などで腎臓や心臓の機能に異常がないか検査を。なお、足のむくみの専門は血管外科です。

Q：寝つけないほど手足が冷えてつらいです

続いては、足の冷えについての質問です。

「40歳を過ぎた頃から冷え性が悪化。季節問わず手足が冷たく、冬は寝つけないほど。一方でホットフラッシュがあり、のぼせることも。ウォーキングをしたり、湯船につかっても改善しません」（50歳）

A：根本的な冷え対策を。改善しない場合は内科などで相談を

女性に多い冷え性。その大きな理由は、男性に比べて体の熱の大半を生み出す筋肉量が少ないから。また、女性に多い皮下脂肪は、一度冷えると温まりにくい性質があるので冷えを感じやすいのです。

根本的に冷えにくい体に変えていくのなら、まずは筋肉をつけること。ウォーキングのような有酸素運動だけでなく、筋トレやスクワットのような無酸素運動も取り入れて筋肉量アップを目指しましょう。女性は健康やダイエットの観点から野菜中心の食事になりがちですが、筋肉の材料となるタンパク質を含む肉や魚、卵、大豆製品、乳製品などを過不足なく食べてくださいね。

同時に冷やさない対策をしましょう。効率的に温めるなら体の中心部を温めるのがおすすめです。お尻の割れ目の少し上あたりにある仙骨周辺にカイロを当て、腹巻でおなかを温めるのは効果的です。

●生活に困るほどの冷えなら受診しよう

婦人科領域で見られる「冷え」には、ホットフラッシュに加え足が冷える「冷えのぼせ」がありますが、これは更年期世代によく見られる症状でもあります。

また、「甲状腺機能低下症」などの病気が「冷え」の原因になっているケースもあります。更年期と似た症状なので混同されがちですが、治療法は異なる病気です。生活上、困るような冷えであれば「昔から冷え性だから」と思わずに受診を。

なお、婦人科ではホットフラッシュにはHRTや冷え改善を期待できる「当帰芍薬散」や「生姜（しょうきょう）」を含む漢方薬の処方が検討されます。がまんしないで相談してみてくださいね。

甲状腺機能を調べるなら内科や婦人科、ホルモンバランスをチェックするなら婦人科、ストレスによる冷えなら心療内科になります。