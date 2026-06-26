JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州の5社は26日、新幹線車内でのモバイルバッテリー発煙・発火対策として、新たに「ファイヤーブランケット」と「バケツ」を配備すると発表した。8月までに全編成への搭載を完了する。

近年、スマートフォンなどの充電に用いるモバイルバッテリーが、車内で発煙・発火するトラブルが発生している。JR5社はこれを受け、従来の消火器による初期消火に加え、鎮火後の再燃を防ぐための補助用品として配備を決めた。

バッテリーなどが発煙した際の対処法として、消火器で消火したのち、ファイヤーブランケットで対象物を覆う。続けて対象物を水没処理させることでバッテリーの再燃を防ぐ。

客室デッキ部と業務用スペースに常備

ファイヤーブランケットは、各車両のデッキ部にある既存の消火器とセットで配備する。異常発生時に乗客や乗務員が即座にアクセスできる環境を整えた。

ファイヤーブランケット（100×100cm）

バケツは、乗務員の執務箇所や搭載品収納庫といった車内の業務用スペースに格納する。すでに各社で順次搭載を進めており、8月中に全社・全編成での設置が完了する見込み。

バケツ（8L、間口32.8cm 高さ4.8cm）

16両編成の東海道・山陽新幹線では、1編成あたりブランケットを32枚、バケツを4個搭載する。また、10両編成の東北・北海道新幹線ではブランケット18～19枚、バケツ3個を配備する。

ファイヤーブランケット バケツ JR北海道 北海道新幹線10両 18枚 北海道新幹線10両 3個 JR東日本 東北新幹線10両 E5系 18枚/E2系 19枚上越新幹線12両 23枚北陸新幹線12両 23枚山形・秋田新幹線7両 7枚 東北新幹線10両 3個上越新幹線12両 3個北陸新幹線12両 3個山形・秋田新幹線7両 E6系 3個/E8系 2個 JR東海 東海道新幹線16両 32枚 東海道新幹線16両 4個 JR西日本 山陽新幹線16両 32枚/8両 16枚北陸新幹線12両 23枚 山陽新幹線16両4個/8両 2個北陸新幹線12両 3個 JR九州 九州新幹線8両 16枚/6両 12枚西九州新幹線6両 12枚 九州新幹線8両 2個/6両 2個西九州新幹線6両 2個