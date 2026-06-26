松本サリン事件から27日で、32年を迎えます。長野県松本市の事件現場には、今年も犠牲者を悼む献花台が設置されます。



飯島榛菜記者

「32年前の6月27日、あちらの空き地でサリンがまかれました。その東にあるこの公園には当時社員寮があり、1人が犠牲となりました」



1994年6月27日の深夜、松本市北深志の住宅街で、オウム真理教によって猛毒のサリンがまかれました。

大学生や会社員など8人が死亡、重軽症者は600人を超えました。





27日で32年を迎える松本サリン事件。現場にある田町児童遊園には27日、地元の2つの町会が献花台を設置します。田町町会長・吉見隆男さん「（当時）最初はガス漏れみたいな話だったので、何があったの？という感じでしたね」町会では、おととしから献花台の設置を始め、毎年、多くの人が訪れています。田町町会長・吉見隆男さん「（事件のことを）つないでいきたい気持ちもあるし」事件を知らない世代も増えている中、節目を迎える松本サリン事件。献花台は、27日午前8時から午後6時まで設置されます。